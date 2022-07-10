В правительстве спрогнозировали тяжелые времена для регионов РФ

11 июля 2022 в 03:15 Размер текста - 17 +

Бюджеты российских регионов ожидает дефицит в 2023—2024 годах Фото: Анна Майорова © URA.RU Минфин ожидает дефицит бюджетов регионов в следующие два года. Это следует из проекта основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на ближайшие три года. «Минфин ожидает исполнения консолидированных бюджетов регионов в 2022 году с профицитом на уровне 163 млрд рублей, а в 2023—2024 годах — с дефицитом 132,5 млрд рублей и 78,1 млрд рублей соответственно», — пишут «Ведомости» со ссылкой на документ. По словам доцента кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максима Максимова, дефицит бюджетов в ближайшие два года будет обусловлен «растущими расходами, в том числе на региональные программы развития». Однако уже на 2025 год министерство уже закладывает небольшой профицит — на уровне 6,8 млрд рублей. Для поддержки регионов на федеральном уровне принят ряд мер, который позволит им оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию и принимать меры по поддержке экономики, напомнил представитель Минфина. Ранее Министерство финансов России предложило по-новому распределять по регионам налог на прибыль компаний, имеющих обособленные подразделения. В ведомстве предложили исключить из формулы расчета фонд оплаты труда. Отмечается, что от меры могут выиграть регионы, где расположено производство, а зарплаты невысоки. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Минфин ожидает дефицит бюджетов регионов в следующие два года. Это следует из проекта основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на ближайшие три года. «Минфин ожидает исполнения консолидированных бюджетов регионов в 2022 году с профицитом на уровне 163 млрд рублей, а в 2023—2024 годах — с дефицитом 132,5 млрд рублей и 78,1 млрд рублей соответственно», — пишут «Ведомости» со ссылкой на документ. По словам доцента кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максима Максимова, дефицит бюджетов в ближайшие два года будет обусловлен «растущими расходами, в том числе на региональные программы развития». Однако уже на 2025 год министерство уже закладывает небольшой профицит — на уровне 6,8 млрд рублей. Для поддержки регионов на федеральном уровне принят ряд мер, который позволит им оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию и принимать меры по поддержке экономики, напомнил представитель Минфина. Ранее Министерство финансов России предложило по-новому распределять по регионам налог на прибыль компаний, имеющих обособленные подразделения. В ведомстве предложили исключить из формулы расчета фонд оплаты труда. Отмечается, что от меры могут выиграть регионы, где расположено производство, а зарплаты невысоки.