В Минздраве РФ хотят распространить QR-коды на все прививки

11 июля 2022 в 08:36 Размер текста - 17 +

В Минздраве РФ придумали, как еще использовать QR-коды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Систему QR-кодов можно распространить на все прививки, а не только на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, который курирует тему цифровизации медицины, Павел Пугачев. «У нас уже есть система, которую можно масштабировать и применять для всех инфекционных заболеваний и программ вакцинации. Полностью отказываться от QR-кодов не имеет смысла», — заявил Пугачев в интервью «Известиям». Он отметил, что многие граждане не помнят, какие прививки им ставили на протяжении жизни. Из-за этого им приходится сдавать дорогостоящие анализы на антитела, сказал Пугачев. Собранные данные о вакцинации более 80 миллионов россиян могут стать первым шагом к созданию цифрового медицинского профиля пациента, сообщил замминистра здравоохранения. Пугачев рассказал, что эта система позволит оценить уровень коллективного иммунитета и спрогнозировать риски распространений инфекций для определенного региона. По его словам, планируется перевести в электронный формат с QR-кодом как можно больше медицинских документов, чтобы они были доступны пользователям на «Госуслугах». В России вводили систему QR-кодов о вакцинации для прививок от коронавируса. В РФ официально отменили все коронавирусные ограничения 2 июля. При этом QR-коды о вакцинации продолжат выдавать, цитирует сайт MK.RU помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Систему QR-кодов можно распространить на все прививки, а не только на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, который курирует тему цифровизации медицины, Павел Пугачев. «У нас уже есть система, которую можно масштабировать и применять для всех инфекционных заболеваний и программ вакцинации. Полностью отказываться от QR-кодов не имеет смысла», — заявил Пугачев в интервью «Известиям». Он отметил, что многие граждане не помнят, какие прививки им ставили на протяжении жизни. Из-за этого им приходится сдавать дорогостоящие анализы на антитела, сказал Пугачев. Собранные данные о вакцинации более 80 миллионов россиян могут стать первым шагом к созданию цифрового медицинского профиля пациента, сообщил замминистра здравоохранения. Пугачев рассказал, что эта система позволит оценить уровень коллективного иммунитета и спрогнозировать риски распространений инфекций для определенного региона. По его словам, планируется перевести в электронный формат с QR-кодом как можно больше медицинских документов, чтобы они были доступны пользователям на «Госуслугах». В России вводили систему QR-кодов о вакцинации для прививок от коронавируса. В РФ официально отменили все коронавирусные ограничения 2 июля. При этом QR-коды о вакцинации продолжат выдавать, цитирует сайт MK.RU помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.