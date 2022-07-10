В РФ отменят акциз для металлургов, чтобы удержать цены на жилье

11 июля 2022 в 09:07 Размер текста - 17 +

Акциз для металлургов могут отменить из-за снижения стоимости металла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Ужесточение налогов для металлургов В России собираются отменить акциз на жидкую сталь, чтобы избежать роста стоимости строительства жилья. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой депутатов Госдумы. «В ближайшее время в Госдуму внесут инициативу об отмене акциза на жидкую сталь», — цитируют «Известия» председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислава Наумова. «Меры были приняты для стабилизации цен на внутреннем рынке. Текущее снижение стоимости металла действительно дает основания для отмены акцизов — но только если цены на внутреннем рынке снова не начнут расти», — заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. В Минфине РФ отметили, что готовы рассмотреть изменение акциза на жидкую сталь в случае падения операционной рентабельности металлургических холдингов. Отмена акцизов поможет сохранить темпы производства, считает президент группы компаний «Основа», председатель комиссии по вопросам развития индустрии строительных материалов, технологий и промышленного строительства Общественного совета при Минстрое Александр Ручьев. На фоне резкого падения стоимости стали в условиях профицита внутреннего рынка высокий акциз привел к росту себестоимости производства, отмети член комитета по строительству «Деловой России», генеральный директор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев. По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, подорожание металла может привести к росту стоимости строительства. Акциз на жидкую сталь ввели после того, как металлурги значительно подняли цены из-за повышенного спроса на продукцию в 2020—2021 годах. В марте 2022 года Евросоюз запретил импорт стального проката, а также арматуры, продукции из олова, сварных и бесшовных труб из России. Стоимость стали уменьшилась на 35% — до уровня 2020 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России собираются отменить акциз на жидкую сталь, чтобы избежать роста стоимости строительства жилья. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой депутатов Госдумы. «В ближайшее время в Госдуму внесут инициативу об отмене акциза на жидкую сталь», — цитируют «Известия» председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислава Наумова. «Меры были приняты для стабилизации цен на внутреннем рынке. Текущее снижение стоимости металла действительно дает основания для отмены акцизов — но только если цены на внутреннем рынке снова не начнут расти», — заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. В Минфине РФ отметили, что готовы рассмотреть изменение акциза на жидкую сталь в случае падения операционной рентабельности металлургических холдингов. Отмена акцизов поможет сохранить темпы производства, считает президент группы компаний «Основа», председатель комиссии по вопросам развития индустрии строительных материалов, технологий и промышленного строительства Общественного совета при Минстрое Александр Ручьев. На фоне резкого падения стоимости стали в условиях профицита внутреннего рынка высокий акциз привел к росту себестоимости производства, отмети член комитета по строительству «Деловой России», генеральный директор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев. По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, подорожание металла может привести к росту стоимости строительства. Акциз на жидкую сталь ввели после того, как металлурги значительно подняли цены из-за повышенного спроса на продукцию в 2020—2021 годах. В марте 2022 года Евросоюз запретил импорт стального проката, а также арматуры, продукции из олова, сварных и бесшовных труб из России. Стоимость стали уменьшилась на 35% — до уровня 2020 года.