Без воды на сутки останутся жители Кургана, села Кетово и поселка Юргамыш Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за ремонта Арбинских очистных сооружений без воды останутся жители города, пригородов и двух районных центров. Об этом URA.RU сообщили пресс-службе компании «Водный Союз».

«Для проведения ремонта необходимо на сутки остановить работу Арбинского водозабора. В ночь с четверга на пятницу — с 00:00 15 июля и до ночи с пятницы на субботу — до 24:00 15 июля будет прекращена подача холодной воды на Курган, поселок Юргамыш, село Кетово, микрорайоны Путейский, Увал, Черемухово и Тополя. Отключение водоснабжения 15 июля не коснется микрорайонов Смолино, Лесной, Керамзитный, Затобольный, Глинки и Утяк», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации.

Масштабный ремонт на очистных сооружениях проводят каждый год. В этом году на «Арбинке» заменят задвижки и затворы, отремонтируют оборудование. Курганцев и жителей поселков просят запастись водой заранее. В больницы, поликлиники, спецприемники, приюты, учреждения УФСИН и другие соцобъекты будут привозить воду по заявкам от организаций.

«В субботу, 16 июля, для промывки системы воду подадут с повышенным содержанием хлора. После обеззараживания сети будут проведены лабораторные исследования воды. Результаты планируют получить в течение дня 18 июля», — предупредили в «Водном Союзе». До этого воду можно будет использовать только для технических нужд.

Ранее URA.RU сообщало, что Курган останется на сутки без воды из-за ремонта очистных сооружений. Постановление было опубликовано на сайте городской администрации.

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