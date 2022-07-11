Росавиация продлила ограничения полетов на юг России

11 июля 2022 в 11:12 Размер текста - 17 +

Авиакомпаниям порекомендовали летать на юг РФ альтернативными маршрутами Фото: Размик Закарян © URA.RU Ограничения полетов в 11 российских аэропортов продляются до 18 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. «Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июля 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — указано на сайте Росавиации. Российским перевозчикам посоветовали использовать альтернативные маршруты. Росавиация уже не первый раз продляет запрет полетов на российский юг. Ранее ограничения действовали до 12 июля. Южные аэропорты закрыли для полетов после начала спецоперации РФ на Украине из-за близости этих регионов к границе. В июне сообщалось, что Минобороны и Минтранс РФ обсуждают снятие ограничений на полеты в Крым, передает телеканал 360. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Ограничения полетов в 11 российских аэропортов продляются до 18 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. «Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июля 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — указано на сайте Росавиации. Российским перевозчикам посоветовали использовать альтернативные маршруты. Росавиация уже не первый раз продляет запрет полетов на российский юг. Ранее ограничения действовали до 12 июля. Южные аэропорты закрыли для полетов после начала спецоперации РФ на Украине из-за близости этих регионов к границе. В июне сообщалось, что Минобороны и Минтранс РФ обсуждают снятие ограничений на полеты в Крым, передает телеканал 360.