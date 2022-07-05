Росавиция до середины лета запретила летать на юг России

Росавиция в 22 раз продлила запрет на полеты по южным направлениям Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Росавиация вновь продлила режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 12 июля. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июля 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщается на сайте.

Ранее Росавиация продлила ограничения на полеты до 6 июля 2022 года. Южное направление закрыли для полетов в связи с началом спецоперации РФ на Украине из-за близкого расположения аэропортов к границе.