Росавиция до середины лета запретила летать на юг России

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, bombardier, самолет в воздухе, qazaq, казахские авиалинии, бомбардье, bombardier q400
Росавиция в 22 раз продлила запрет на полеты по южным направлениям Фото:

Росавиация вновь продлила режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 12 июля. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июля 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщается на сайте.

Ранее Росавиация продлила ограничения на полеты до 6 июля 2022 года. Южное направление закрыли для полетов в связи с началом спецоперации РФ на Украине из-за близкого расположения аэропортов к границе.

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Росавиация вновь продлила режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 12 июля. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства. «Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июля 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщается на сайте. Ранее Росавиация продлила ограничения на полеты до 6 июля 2022 года. Южное направление закрыли для полетов в связи с началом спецоперации РФ на Украине из-за близкого расположения аэропортов к границе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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