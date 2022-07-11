Победитель «Лидеров России» займется цифровизацией госуправления

Мстислав Исаков намерен посвятить себя государственной службе Фото: «Лидеры России»

новость из сюжета Главный кадровый конкурс страны «Лидеры России»

Победитель четвертого сезона «Лидеров России», руководитель продукта и разработчик программ поддержки малых и средних предприятий компании OZON Мстислав Исаков будет работать над цифровизацией процессов на государственной службе. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

После конкурса Исаков намерен посвятить себя госслужбе и работе на благо россиян. «У нас есть глобальная задача — наладить коммуникацию между государством и гражданами. Как сказал наш президент, важно добиться решения самых чувствительных проблем людей и чтобы каждый почувствовал изменения. Государство уже много для этого сделало и продолжает делать, но из-за часто несовершенной коммуникации граждане попросту не замечают изменений и не знают о доступных возможностях. Это глобальная задача, вклад в решение которой может сделать каждый», — добавил собеседник URA.RU.

Усовершенствование госуправления с помощью цифровизации Исаков называет отдельным вызовом в своей карьере. «Одна из ключевых трудностей — дефицит кадров в регионах. Этот вопрос не раз поднимался на моих лекциях в рамках программы по цифровизации для региональных органов власти в СберУниверситете. И для решения этой проблемы мы с победителями трека ИТ „Лидеров России“ создали проект „Спецназ инноваций“. Основная идея — решить кадровый голод в отдельных вопросах цифровизации за счет создания профильных проектных команд из экспертов, которые точечно могут решить ту или иную задачу», — добавил специалист.

Победить в конкурсе Мстиславу Исакову помогли профессиональный и спортивный опыт. «Конкурс — это серьезный вызов для каждого участника, и каждый выложился по максимуму. Мне помог предыдущий опыт, как жизненный, так и профессиональный. Пригодился и опыт спортивной карьеры — способность в нужный момент собраться и выдать максимальный результат, а также не опустить руки, если обстоятельства складываются против тебя и что-то идет не по плану», — заключил он.

Конкурс «Лидеры России» является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». В суперфинал вышли 300 человек из 56 регионов России, а также шести зарубежных стран — Белоруссии, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. 106 из них стали победителями.

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