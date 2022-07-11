Водонаева пристыдила «Единую Россию» из-за русского смартфона. «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь»

11 июля 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

Водонаева назвала «стыдобой» рекламу отечественного смартфона, которую делали депутаты ЕР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Блогер Алена Водонаева назвала «стыдобой» рекламную кампанию российских смартфонов AYYA, которую ранее вели депутаты Госдумы от «Единой России». Заявление девушка сделала в своем telegram-канале. «Помните, я уже публиковала новость про телефоны AYYA и их пафосное представление нам единороссами? Так вот: а все уже, все. Стыдоба, *** (блин). Не говори гоп, пока не перепрыгнешь — хорошее выражение. Всегда о нем помню», — написала Водонаева в своем канале в Telegram. О запуске AYYA в марте объявила госкорпорация «Ростех». Однако, как сообщают «Ведомости», в июле у разработчиков появились проблемы, так как процессоры для телефона производили в Тайване, и после начала спецоперации компания расторгла отношения с российскими партнерами. Отзывы о телефонах на отечественном программном обеспечении ранее в своих telegram-каналах оставляли депутаты Госдумы РФ от «Единой России». В частности, Мария Бутина заявляла, что аналогов этого аппарата в мире нет, и «Господа хорошие из Apple, а идите-ка вы лесом!». Пиарил новую разработку и депутат Денис Майданов. «Наш „Ростех“ не подведет! Я стал обладателем AYYA и тоже рекламирую абсолютно бесплатно. За Родину!» — писал Майданов в своем telegram-канале. В пресс-службу ЕР направлен письменный запрос. Проблемы с поставками товаров из-за рубежа в РФ начались после начала спецоперации на Украине. На ее фоне многие иностранные компании приостановили свою деятельность в России. В ответ отечественные производители усилили работу в направлении импортозамещения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Блогер Алена Водонаева назвала «стыдобой» рекламную кампанию российских смартфонов AYYA, которую ранее вели депутаты Госдумы от «Единой России». Заявление девушка сделала в своем telegram-канале. «Помните, я уже публиковала новость про телефоны AYYA и их пафосное представление нам единороссами? Так вот: а все уже, все. Стыдоба, *** (блин). Не говори гоп, пока не перепрыгнешь — хорошее выражение. Всегда о нем помню», — написала Водонаева в своем канале в Telegram. О запуске AYYA в марте объявила госкорпорация «Ростех». Однако, как сообщают «Ведомости», в июле у разработчиков появились проблемы, так как процессоры для телефона производили в Тайване, и после начала спецоперации компания расторгла отношения с российскими партнерами. Отзывы о телефонах на отечественном программном обеспечении ранее в своих telegram-каналах оставляли депутаты Госдумы РФ от «Единой России». В частности, Мария Бутина заявляла, что аналогов этого аппарата в мире нет, и «Господа хорошие из Apple, а идите-ка вы лесом!». Пиарил новую разработку и депутат Денис Майданов. «Наш „Ростех“ не подведет! Я стал обладателем AYYA и тоже рекламирую абсолютно бесплатно. За Родину!» — писал Майданов в своем telegram-канале. В пресс-службу ЕР направлен письменный запрос. Проблемы с поставками товаров из-за рубежа в РФ начались после начала спецоперации на Украине. На ее фоне многие иностранные компании приостановили свою деятельность в России. В ответ отечественные производители усилили работу в направлении импортозамещения.