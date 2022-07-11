Власти ЯНАО сняли коронавирусные ограничения

Режим повышенной готовности на Ямале отменен
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В ЯНАО отменили режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве.
«Сегодня в регионе отменят режим повышенной готовности. Соответствующий документ находится на утверждении», — сообщил инсайдер.
В правительстве агентству прокомментировали ситуацию. «Действительно, это планируется в ближайшее время», — ответили в пресс-службе.
Ранее URA.RU сообщало, что в июне власти ЯНАО отменили масочный режим. Рекомендации по ношению масок оставили только в медучреждениях региона.
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