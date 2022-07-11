11 июля 2022

Власти ЯНАО сняли коронавирусные ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Режим повышенной готовности на Ямале отменен Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ЯНАО отменили режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве.

«Сегодня в регионе отменят режим повышенной готовности. Соответствующий документ находится на утверждении», — сообщил инсайдер.

В правительстве агентству прокомментировали ситуацию. «Действительно, это планируется в ближайшее время», — ответили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что в июне власти ЯНАО отменили масочный режим. Рекомендации по ношению масок оставили только в медучреждениях региона.

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В ЯНАО отменили режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве. «Сегодня в регионе отменят режим повышенной готовности. Соответствующий документ находится на утверждении», — сообщил инсайдер. В правительстве агентству прокомментировали ситуацию. «Действительно, это планируется в ближайшее время», — ответили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что в июне власти ЯНАО отменили масочный режим. Рекомендации по ношению масок оставили только в медучреждениях региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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