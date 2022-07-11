Власти ЯНАО сняли коронавирусные ограничения

12 июля 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

Режим повышенной готовности на Ямале отменен Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В ЯНАО отменили режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве. «Сегодня в регионе отменят режим повышенной готовности. Соответствующий документ находится на утверждении», — сообщил инсайдер. В правительстве агентству прокомментировали ситуацию. «Действительно, это планируется в ближайшее время», — ответили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что в июне власти ЯНАО отменили масочный режим. Рекомендации по ношению масок оставили только в медучреждениях региона. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

В ЯНАО отменили режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве. «Сегодня в регионе отменят режим повышенной готовности. Соответствующий документ находится на утверждении», — сообщил инсайдер. В правительстве агентству прокомментировали ситуацию. «Действительно, это планируется в ближайшее время», — ответили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что в июне власти ЯНАО отменили масочный режим. Рекомендации по ношению масок оставили только в медучреждениях региона.