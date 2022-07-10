Минздрав отреагировал на жалобу свердловчанки, избитой санитаркой

В Екатеринбурге пациентка обвинила санитарку в избиении грязными тряпками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге пожилая пациентка обвинила санитарку в избиении. По словам женщины, медсотрудник ударила ее грязной тряпкой по руке. Инцидент произошел в Центральной городской клинической больнице №1. Горожанку госпитализировали в медучреждение с гипертоническим кризом. В региональном минздраве опровергли информацию об избиение.

«В палате было полотенце, которым вытирали разлитую воду. Мама его повесила снизу на кровать. Пришла уборщица мыть палату, схватила эту тряпку и со всей силой ударила маму по руке, где у нее стоял катетер», — передает слова родственников Е1.

Родственники попытались добиться объяснений от врачей больницы. Медики пообещали им провести с санитаркой беседу. Близкие пациентки готовят жалобу в свердловский минздрав.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу регионального минздрава. Там отметили, что сотрудники больницы возмущены новостью, опубликованной в СМИ и категорически опровергают описанную там историю. «С жалобами ни в администрацию больницы, ни в минздрав никто не обращался», — отметили в ведомстве.

Ранее агентство писало, что пациент психдиспансера в Тобольске (Тюменская область) был избит санитаром, а персонал скрывал произошедшее, хотя подобные случаи в отделении происходили и раньше. Это не первый случай. Побои санитар тобольского филиала областной психиатрической больницы ранее нанес несовершеннолетнему.