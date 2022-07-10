Депутат Тюменской облдумы ушла с работы в коммерческой структуре

Депутат Тюменской областной думы Оксана Величко покинула пост директора АО «ПРОДО Тюменский бройлер», которую занимала 12 лет. Информация об этом указана на сайте группы компаний «ПРОДО», данные также подтвердили в приемной тюменского филиала.
«АО „ПРОДО Тюменский бройлер“. Директор — Александр Цальцалько», — говорится в информации на сайте группы компаний «ПРОДО».
С 2010 года директором компании являлась депутат Тюменской областной думы Оксана Величко. По данным с сайта парламента, это было ее единственное место работы.
То, что руководящую должность в «Тюменском бройлере» в настоящее время занимает Цальцалько, URA.RU подтвердил в приемной компании. Однако оперативно соединить с директором отказались, а о причинах ухода Величко распространяться не стали.
Узнать причину того, почему депутат оставила должность, не удалось и в пресс-центре Тюменской облдумы. На звонки агентства там не ответили.
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Депутат Тюменской областной думы Оксана Величко покинула пост директора АО «ПРОДО Тюменский бройлер», которую занимала 12 лет. Информация об этом указана на сайте группы компаний «ПРОДО», данные также подтвердили в приемной тюменского филиала. «АО „ПРОДО Тюменский бройлер“. Директор — Александр Цальцалько», — говорится в информации на сайте группы компаний «ПРОДО». С 2010 года директором компании являлась депутат Тюменской областной думы Оксана Величко. По данным с сайта парламента, это было ее единственное место работы. То, что руководящую должность в «Тюменском бройлере» в настоящее время занимает Цальцалько, URA.RU подтвердил в приемной компании. Однако оперативно соединить с директором отказались, а о причинах ухода Величко распространяться не стали. Узнать причину того, почему депутат оставила должность, не удалось и в пресс-центре Тюменской облдумы. На звонки агентства там не ответили. Ранее URA.RU писало, что Оксана Величко получила орден «За заслуги перед отечеством» от президента России Владимира Путина. Президент отметил достижения депутата в сфере сельского хозяйства.