Депутат Тюменской облдумы ушла с работы в коммерческой структуре

Оксана Величко покинула пост директора «Тюменского бройлера» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутат Тюменской областной думы Оксана Величко покинула пост директора АО «ПРОДО Тюменский бройлер», которую занимала 12 лет. Информация об этом указана на сайте группы компаний «ПРОДО», данные также подтвердили в приемной тюменского филиала.

«АО „ПРОДО Тюменский бройлер“. Директор — Александр Цальцалько», — говорится в информации на сайте группы компаний «ПРОДО».

С 2010 года директором компании являлась депутат Тюменской областной думы Оксана Величко. По данным с сайта парламента, это было ее единственное место работы.

То, что руководящую должность в «Тюменском бройлере» в настоящее время занимает Цальцалько, URA.RU подтвердил в приемной компании. Однако оперативно соединить с директором отказались, а о причинах ухода Величко распространяться не стали.

Узнать причину того, почему депутат оставила должность, не удалось и в пресс-центре Тюменской облдумы. На звонки агентства там не ответили.

Ранее URA.RU писало, что Оксана Величко получила орден «За заслуги перед отечеством» от президента России Владимира Путина. Президент отметил достижения депутата в сфере сельского хозяйства.