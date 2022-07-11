Карты Сбербанка после продления срока иногда дают сбой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Картами, которым уральский филиал «Сбербанка России» продлил срок действия, нельзя расплатиться в транспорте, с них не происходит списание средств при совершении онлайн-покупок. С такими жалобами в агентство обратилось сразу несколько читателей URA.RU.

«У меня была действительна карта Сбербанка до июня этого года. Я обратилась в отделение, где пояснили, что карты теперь не перевыпускают, им просто продляют срок действия. Мне продлили до июня 2024 года, однако на деле карта оказалась недействительной», — рассказала горожанка.

Она объяснила, что ни разу не смогла расплатиться своей картой за поездку в общественном транспорте. Также карта подвела ее при совершении онлайн-покупок. «Например, надо было перевести деньги на сервисе BlaBlaCar, но мне высветилось: „Карта недействительна, проверьте срок действия“. Это очень неудобно и досадно: вроде и деньги есть, а воспользоваться ими нельзя», — сетует екатеринбурженка.

Другой житель города оказался в такой же ситуации после того, как ему в мае продлили карту Сбербанка. Мужчина ни разу не смог расплатиться ею в транспорте. «Кондукторы говорят, что у многих пассажиров такая проблема. В магазинах оплата проходит, но не везде, это своеобразная лотерея: купишь — не купишь. В такие моменты чувствую себя некомфортно, неловко, хорошо, что карты других банков выручают», — признался свердловчанин.

За комментарием URA.RU обратилось в пресс-службу Уральского банка «Сбербанка России». «Прием пролонгированных карт является ответственностью банка-эквайера. Транспортный эквайринг в Екатеринбурге обеспечивает не Сбербанк, а другой банк. Если срок действия карты был обновлен автоматически, ей присваиваются новый срок действия и CVV/CVC-код, они отображаются в СберБанк Онлайн и отличаются от данных, указанных на пластиковой карте», — ответили в пресс-службе. При возникновении сложностей с оплатой в интернет-магазине специалисты рекомендовали использовать обновленные реквизиты из Сбербанк Онлайн.

Ранее в Югре произошел конфликт между посетителями кафе и персоналом. Клиенты перевели деньги за ужин через «СберБанк Онлайн», но из-за сбоя сервиса оплата не прошла.

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