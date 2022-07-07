07 июля 2022

Пермские следователи выясняют, почему в Каме утонула школьница

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа Пермского края. Пермь, река, кама
Пермские следователи выясняют причины гибели школьницы на воде Фото:

Сотрудники следственного управления СК РФ по Пермскому краю проводят доследственную проверку гибели на воде несовершеннолетней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что 7 июля 2022 года в поселке Харино во время купания в реке Кама утонула несовершеннолетняя, 2006 года рождения. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Причины, которые привели к гибели, устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские следователи проверяют случай с гибелью на воде подростка. Он утонул во время купания на реке Гайва.

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Сотрудники следственного управления СК РФ по Пермскому краю проводят доследственную проверку гибели на воде несовершеннолетней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Установлено, что 7 июля 2022 года в поселке Харино во время купания в реке Кама утонула несовершеннолетняя, 2006 года рождения. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе ведомства. Причины, которые привели к гибели, устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало, что пермские следователи проверяют случай с гибелью на воде подростка. Он утонул во время купания на реке Гайва.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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