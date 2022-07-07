Пермские следователи выясняют, почему в Каме утонула школьница

08 июля 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

Пермские следователи выясняют причины гибели школьницы на воде Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Сотрудники следственного управления СК РФ по Пермскому краю проводят доследственную проверку гибели на воде несовершеннолетней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Установлено, что 7 июля 2022 года в поселке Харино во время купания в реке Кама утонула несовершеннолетняя, 2006 года рождения. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе ведомства. Причины, которые привели к гибели, устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало, что пермские следователи проверяют случай с гибелью на воде подростка. Он утонул во время купания на реке Гайва. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Сотрудники следственного управления СК РФ по Пермскому краю проводят доследственную проверку гибели на воде несовершеннолетней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Установлено, что 7 июля 2022 года в поселке Харино во время купания в реке Кама утонула несовершеннолетняя, 2006 года рождения. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе ведомства. Причины, которые привели к гибели, устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало, что пермские следователи проверяют случай с гибелью на воде подростка. Он утонул во время купания на реке Гайва.