10 июля 2022

Масляков впервые не приедет на КВН в Екатеринбург

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Встреча выпускников КВН (Клуб Веселых и Находчивых) в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург, масляков александр
На замену Маслякова придет Валдис Пельш Фото:

Александр Масляков отказался проводить встречу выпускников КВН в Екатеринбурге. Вместо него ведущим станет Валдис Пельш. Об этом рассказали организаторы мероприятия — компания АМИК.

«Александр Васильевич Масляков не сможет прибыть 15 июля в Екатеринбург по непредвиденным причинам», — сообщили представители АМИК. Встречу выпускников КВН проведет шоумен и телеведущий Валдис Пельш, хотя изначально он должен был сидеть в жюри.

На сегодняшний день состав судей включает в себя ведущую Аллу Михееву, певицу Ирину Дубцову, актера Александра Олешко, композитора Сергея Жилина. Также в жюри будет бывший капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков. В игре примут участия команды: «Русская Дорога» (Армавир), «Сборная Снежногорска» (Мурманск — столица Арктики) и команда «Раисы» (Иркутск).

15 июля в Екатеринбурге пройдет «Встреча выпускников КВН» на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО». Власти потратят на концерт 40 млн рублей. Ожидается, что вечер юмора станет последним светским событием перед сезоном отпусков у свердловских политиков и бизнесменов, который традиционно наступает после «Иннопрома».

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Александр Масляков отказался проводить встречу выпускников КВН в Екатеринбурге. Вместо него ведущим станет Валдис Пельш. Об этом рассказали организаторы мероприятия — компания АМИК. «Александр Васильевич Масляков не сможет прибыть 15 июля в Екатеринбург по непредвиденным причинам», — сообщили представители АМИК. Встречу выпускников КВН проведет шоумен и телеведущий Валдис Пельш, хотя изначально он должен был сидеть в жюри. На сегодняшний день состав судей включает в себя ведущую Аллу Михееву, певицу Ирину Дубцову, актера Александра Олешко, композитора Сергея Жилина. Также в жюри будет бывший капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков. В игре примут участия команды: «Русская Дорога» (Армавир), «Сборная Снежногорска» (Мурманск — столица Арктики) и команда «Раисы» (Иркутск). 15 июля в Екатеринбурге пройдет «Встреча выпускников КВН» на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО». Власти потратят на концерт 40 млн рублей. Ожидается, что вечер юмора станет последним светским событием перед сезоном отпусков у свердловских политиков и бизнесменов, который традиционно наступает после «Иннопрома».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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