Масляков впервые не приедет на КВН в Екатеринбург

11 июля 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

На замену Маслякова придет Валдис Пельш Фото: Анна Майорова © URA.RU Александр Масляков отказался проводить встречу выпускников КВН в Екатеринбурге. Вместо него ведущим станет Валдис Пельш. Об этом рассказали организаторы мероприятия — компания АМИК. «Александр Васильевич Масляков не сможет прибыть 15 июля в Екатеринбург по непредвиденным причинам», — сообщили представители АМИК. Встречу выпускников КВН проведет шоумен и телеведущий Валдис Пельш, хотя изначально он должен был сидеть в жюри. На сегодняшний день состав судей включает в себя ведущую Аллу Михееву, певицу Ирину Дубцову, актера Александра Олешко, композитора Сергея Жилина. Также в жюри будет бывший капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков. В игре примут участия команды: «Русская Дорога» (Армавир), «Сборная Снежногорска» (Мурманск — столица Арктики) и команда «Раисы» (Иркутск). 15 июля в Екатеринбурге пройдет «Встреча выпускников КВН» на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО». Власти потратят на концерт 40 млн рублей. Ожидается, что вечер юмора станет последним светским событием перед сезоном отпусков у свердловских политиков и бизнесменов, который традиционно наступает после «Иннопрома». Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Александр Масляков отказался проводить встречу выпускников КВН в Екатеринбурге. Вместо него ведущим станет Валдис Пельш. Об этом рассказали организаторы мероприятия — компания АМИК. «Александр Васильевич Масляков не сможет прибыть 15 июля в Екатеринбург по непредвиденным причинам», — сообщили представители АМИК. Встречу выпускников КВН проведет шоумен и телеведущий Валдис Пельш, хотя изначально он должен был сидеть в жюри. На сегодняшний день состав судей включает в себя ведущую Аллу Михееву, певицу Ирину Дубцову, актера Александра Олешко, композитора Сергея Жилина. Также в жюри будет бывший капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков. В игре примут участия команды: «Русская Дорога» (Армавир), «Сборная Снежногорска» (Мурманск — столица Арктики) и команда «Раисы» (Иркутск). 15 июля в Екатеринбурге пройдет «Встреча выпускников КВН» на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО». Власти потратят на концерт 40 млн рублей. Ожидается, что вечер юмора станет последним светским событием перед сезоном отпусков у свердловских политиков и бизнесменов, который традиционно наступает после «Иннопрома».