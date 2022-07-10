Свердловчане съедят сотни килограммов зараженных абрикосов

11 июля 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

В Свердловскую область привезли 300 килограммов зараженных абрикосов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловскую область привезли 300 килограммов зараженных фруктов из Таджикистана. В абрикосах была найдена живая личинка полосатой моли. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора». «Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили три центнера (Центнер — единица измерения массы равная 100 килограммам — прим.ред.) зараженных фруктов из Таджикистана. В партии абрикосов была найдена живая личинка полосатой моли. Государственные инспекторы решат дальнейшую судьбу фруктовой партии», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что пять тонн импортных фруктов, зараженных вредителем, обнаружили специалисты Россельхознадзора по Свердловской области. Несмотря на то, что партия нектаринов заселена опасным насекомым, ее допустили к ввозу на территорию региона. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловскую область привезли 300 килограммов зараженных фруктов из Таджикистана. В абрикосах была найдена живая личинка полосатой моли. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора». «Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили три центнера (Центнер — единица измерения массы равная 100 килограммам — прим.ред.) зараженных фруктов из Таджикистана. В партии абрикосов была найдена живая личинка полосатой моли. Государственные инспекторы решат дальнейшую судьбу фруктовой партии», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что пять тонн импортных фруктов, зараженных вредителем, обнаружили специалисты Россельхознадзора по Свердловской области. Несмотря на то, что партия нектаринов заселена опасным насекомым, ее допустили к ввозу на территорию региона.