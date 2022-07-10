10 июля 2022

Свердловчане съедят сотни килограммов зараженных абрикосов

© Служба новостей «URA.RU»
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Ягоды, фрукты. Курган , фрукты, абрикосы, фрукт
В Свердловскую область привезли 300 килограммов зараженных абрикосов Фото:

В Свердловскую область привезли 300 килограммов зараженных фруктов из Таджикистана. В абрикосах была найдена живая личинка полосатой моли. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора».

«Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили три центнера (Центнер — единица измерения массы равная 100 килограммам — прим.ред.) зараженных фруктов из Таджикистана. В партии абрикосов была найдена живая личинка полосатой моли. Государственные инспекторы решат дальнейшую судьбу фруктовой партии», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что пять тонн импортных фруктов, зараженных вредителем, обнаружили специалисты Россельхознадзора по Свердловской области. Несмотря на то, что партия нектаринов заселена опасным насекомым, ее допустили к ввозу на территорию региона.

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В Свердловскую область привезли 300 килограммов зараженных фруктов из Таджикистана. В абрикосах была найдена живая личинка полосатой моли. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора». «Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили три центнера (Центнер — единица измерения массы равная 100 килограммам — прим.ред.) зараженных фруктов из Таджикистана. В партии абрикосов была найдена живая личинка полосатой моли. Государственные инспекторы решат дальнейшую судьбу фруктовой партии», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что пять тонн импортных фруктов, зараженных вредителем, обнаружили специалисты Россельхознадзора по Свердловской области. Несмотря на то, что партия нектаринов заселена опасным насекомым, ее допустили к ввозу на территорию региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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