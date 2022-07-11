В ЛНР пленили националистов из белорусского отряда «Волат»

11 июля 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Подразделения ЛНР взяли в плен диверсионно-разведывательную группу из «Волата», которые еще в 2014 году прибыли на территорию Донбасса добровольцами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные Луганской Народной Республики (ЛНР) под поселком Волчеяровка захватили в плен диверсионно-разведывательную группу, которая входит в состав белорусского националистического отряда «Волат». Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. «Наши подразделения взяли в плен диверсионно-разведывательную группу из „Волата“, которые еще в 2014 году прибыли на территорию Донбасса добровольцами», — сказал Киселев. Его слова приводит ТАСС. По словам Киселева, данная группа причастна к попытке госпереворота в Белоруссии. По его словам, захваченная в плен под Волчеяровкой диверсионно-разведывательная группа причастна к попытке госпереворота в Белоруссии. Ранее URA.RU сообщало, что российские войска ликвидировали командира батальона «Волат», входящий в белорусский националистический полк Калиновского, Ивана Марчука с позывным «Брест». Об этом сообщал telegram-канал «Сигнал». На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Военные Луганской Народной Республики (ЛНР) под поселком Волчеяровка захватили в плен диверсионно-разведывательную группу, которая входит в состав белорусского националистического отряда «Волат». Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. «Наши подразделения взяли в плен диверсионно-разведывательную группу из „Волата“, которые еще в 2014 году прибыли на территорию Донбасса добровольцами», — сказал Киселев. Его слова приводит ТАСС. По словам Киселева, данная группа причастна к попытке госпереворота в Белоруссии. По его словам, захваченная в плен под Волчеяровкой диверсионно-разведывательная группа причастна к попытке госпереворота в Белоруссии. Ранее URA.RU сообщало, что российские войска ликвидировали командира батальона «Волат», входящий в белорусский националистический полк Калиновского, Ивана Марчука с позывным «Брест». Об этом сообщал telegram-канал «Сигнал». На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран.