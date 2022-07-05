Под Лисичанском убили командира белорусского полка нацистов

06 июля 2022 в 04:09 Размер текста - 17 +

Белорусские наемники, поддерживающие Украину, потерпели поражение под Лисичанском Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска ликвидировали командира батальона «Волат», входящий в белорусский националистический полк Калиновского, Ивана Марчука с позывным «Брест». Об этом сообщает telegram-канал «Сигнал». «Под Лисичанском уничтожен командир батальона „Волат“ — Иван „Брест“ Марчук. „Волат“ входил в полк имени Калиновского. Это белорусские наемники», — сообщает канал. Telegram-канал «Милитарист» отмечает, что полк Калиновского потерпел серьезное поражение под Лисичанском. «Кроме убитого Марчука пропали без вести еще несколько человек, а минимум один националист — Ян Дюрбейко, попал в плен», — пишет канал. Полк Калиновского был сформирован в феврале 2022 года из белорусских добровольцев. В него вошли члены тактической группы «Беларусь», принимавших участие в боевых действиях в Донбассе в 2014 году в составе «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация). Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о гибели 20 боевиков из полка Калиновского на Украине. Он подчеркнул, что они попали под обстрел российской артиллерии. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран. В июне Верховный суд ДНР приговорил трех украинских наемников из Великобритании и Марокко к смертной казни по обвинению в терроризме и попытке насильственного захвата власти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Российские войска ликвидировали командира батальона «Волат», входящий в белорусский националистический полк Калиновского, Ивана Марчука с позывным «Брест». Об этом сообщает telegram-канал «Сигнал». «Под Лисичанском уничтожен командир батальона „Волат“ — Иван „Брест“ Марчук. „Волат“ входил в полк имени Калиновского. Это белорусские наемники», — сообщает канал. Telegram-канал «Милитарист» отмечает, что полк Калиновского потерпел серьезное поражение под Лисичанском. «Кроме убитого Марчука пропали без вести еще несколько человек, а минимум один националист — Ян Дюрбейко, попал в плен», — пишет канал. Полк Калиновского был сформирован в феврале 2022 года из белорусских добровольцев. В него вошли члены тактической группы «Беларусь», принимавших участие в боевых действиях в Донбассе в 2014 году в составе «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация). Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о гибели 20 боевиков из полка Калиновского на Украине. Он подчеркнул, что они попали под обстрел российской артиллерии. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран. В июне Верховный суд ДНР приговорил трех украинских наемников из Великобритании и Марокко к смертной казни по обвинению в терроризме и попытке насильственного захвата власти.