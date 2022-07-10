Однушку в Тюмени продают дороже, чем трешку в центре Москвы. Фото

11 июля 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

Стоимость квартиры в центре Тюмени составляет почти 82 миллиона рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Однокомнатная квартира в Тюмени стоит дороже, чем трехкомнатная квартира в центре Москвы. Соответствующие объявления были опубликованы на площадке Avito. «Однокомнатная квартира, 310 квадратных метров, 7 этаж. Стоимость 81 миллион 700 тысяч рублей», — говорится в объявлении о продаже квартиры в Тюмени. «Трехкомнатная квартира, 111 квадратных метров, 4 этаж. Стоимость 52 миллиона рублей», — указано в объявлении рядовой московской квартиры. Тюменская квартира расположена в центре города на пересечении улиц Первомайской и Советской. Приятным бонусом, по мнению риелтора, занимающегося продажей однушки, является то, что будущим покупателям подарят Iphone 13. В объявлении о продаже взятой для сравнения с тюменской квартиры в Москве сообщается, что раньше в этом доме жила Анна Ахматова. В квартире имеются две спальные комнаты, гостиная, два санузла и кухня. А в шаговой доступности для будущих жильцов расположены Кремль, Красная площадь и Третьяковская галерея. Ранее URA.RU писало о том, что квартиру в центре Тюмени продают по цене коттеджа в Подмосковье. При этом площадь квартиры почти в два раза меньше. Объявление о продаже однокомнатной квартиры в Тюмени Avito Объявление о продаже трехкомнатной квартиры в центре Москвы Avito Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Однокомнатная квартира в Тюмени стоит дороже, чем трехкомнатная квартира в центре Москвы. Соответствующие объявления были опубликованы на площадке Avito. «Однокомнатная квартира, 310 квадратных метров, 7 этаж. Стоимость 81 миллион 700 тысяч рублей», — говорится в объявлении о продаже квартиры в Тюмени. «Трехкомнатная квартира, 111 квадратных метров, 4 этаж. Стоимость 52 миллиона рублей», — указано в объявлении рядовой московской квартиры. Тюменская квартира расположена в центре города на пересечении улиц Первомайской и Советской. Приятным бонусом, по мнению риелтора, занимающегося продажей однушки, является то, что будущим покупателям подарят Iphone 13. В объявлении о продаже взятой для сравнения с тюменской квартиры в Москве сообщается, что раньше в этом доме жила Анна Ахматова. В квартире имеются две спальные комнаты, гостиная, два санузла и кухня. А в шаговой доступности для будущих жильцов расположены Кремль, Красная площадь и Третьяковская галерея. Ранее URA.RU писало о том, что квартиру в центре Тюмени продают по цене коттеджа в Подмосковье. При этом площадь квартиры почти в два раза меньше.