В Кургане планируют до 2026 года отменить 51 старый автобусный маршрут, вместо которого хотят ввести 40 новых. Данная информация размещена на сайте городского департамента экономического развития, предпринимательства и торговли.
«Отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. <…> Исключаются постановлением администрации города Курган», — указано в проекте постановления.
Старые маршруты хотят начать отменять с 2024 года. Вот список маршрутов, которых, по плану, не будет к 2026 году:
- № 2 «ул. Достоевского — «Курганприбор» (отдельные рейсы до Зайковского кладбища)»;
- № 5 «пос. Вороновка — ул. Лескова»;
- № 6 «ГБУ «Больница им. Красного Креста» — пос. Увал — микрорайон Тополя»;
- № 7 «7 микрорайон — ул. Криволапова»;
- № 10 «ул. Гайдара — ОАО «Синтез»;
- № 12 «Телецентр — ул. Халтурина (отдельные рейсы до «Курганприбора»)»;
- № 17 «1 микрорайон — пос. Сиреневый (отдельные рейсы до ЗАО «Курганстальмост», ГУП «Лен Зауралья», летом зоны отдыха «Голубые озера»)»;
- № 19 «Госпиталь — пос. Озерный»;
- № 20 «Госпиталь — ул. Достоевского»;
- № 26 «ул. Бурова-Петрова — пос. Керамзитный»;
- № 30 «Вокзал — ул. Достоевского»;
- № 31 «1 микрорайон — Бульвар Солнечный»;
- № 33 «1 микрорайон — пос. Вороновка»;
- № 36 «1 микрорайон — Памятник танкистам»;
- № 37 «Ледовый дворец — ОАО «Синтез» (летом отдельные рейсы: 6 микрорайон — Ледовый дворец — мкр. Черемухово)»;
- № 48 «2 микрорайон — Сады «Боровик» (сезонный садоводческий маршрут)»;
- № 53 «Рынок — Сады «Нива» — Сады «СЭММ» — Сады «Химмаш» (сезонный садоводческий маршрут)»;
- № 72 «Вокзал — микрорайон Затобольный (отдельные рейсы до пос. Керамзитный)»;
- № 75 «пос. Вороновка — ул. Криволапова»;
- № 301 «Бульвар Солнечный — пос. Левашово»;
- № 304 «Бульвар Солнечный — 1 микрорайон»;
- № 307 «1 микрорайон — микрорайон Затобольный (отдельные рейсы до ЗАО «Курганстальмост»)»;
- № 308 «Микрорайон Черемухово — микрорайон Нижняя Утятка — пос. Сиреневый (летом отдельные рейсы до садов «Просвещенец»)»;
- № 309 «1 микрорайон — пос. Смолино»;
- № 311 «ОАО «Синтез» — 1 микрорайон»;
- № 312 «ул. Криволапова — ул. Халтурина»;
- № 316 «1 микрорайон — пос. Увал»;
- № 318 «1 микрорайон — ул. Криволапова»;
- № 319 «Микрорайон Зайково — Швейная фирма»;
- № 320 «ул. Криволапова — ул. Лескова»;
- № 321 «пос. ТЭЦ — ГУП «Лен Зауралья» (отдельные рейсы до ООО «Курганский кабельный завод»)»;
- № 323 «Швейная фирма — пос. ТЭЦ»;
- № 324 «пос. Керамзитный — пос. Сиреневый (летом до зоны отдыха «Голубые озера»)»;
- № 327 «ул. Достоевского — пос. Сиреневый (в летний период до зоны отдыха «Голубые озера»)»;
- № 328 «ул. Достоевского — 1 микрорайон»;
- № 336 «ОАО «Синтез» — ГУП «Лен Зауралья» — Школа № 17 (отдельные рейсы до ТЭЦ-2)»;
- № 339 «пос. ТЭЦ — пос. Смолино»;
- № 341 «Бульвар Солнечный — микрорайон Челноково (летом до садов «УВД»)»;
- № 349 «ОАО «Синтез» — Аэропорт (летом до Омского моста)»;
- № 353 «пос. Радужный — микрорайон Черемухово (отдельные рейсы до ООО «Курганхиммаш»)»;
- № 359 «Аэропорт — НДПК «Новый город»»;
- № 360 «1 микрорайон — ОАО «Синтез»»;
- № 363 «ул. Лескова — Вокзал»;
- № 365 «ул. Витебского — пос. ТЭЦ»;
- № 366 «пос. Сиреневый — ОАО «Синтез»»;
- № 371 «пос. Левашово — ул. Лескова»;
- № 378 «пос. Вороновка — пос. Озерный (отдельные рейсы через аэропорт)»;
- № 388 «Микрорайон Глинки — пос. Чистое поле — 1 микрорайон»;
- № 391 «1 микрорайон — ул. Криволапова»;
- № 396 «Бульвар Солнечный — пос. Сиреневый (летом до зоны отдыха «Голубые озера»)»;
- № 403 «1 микрорайон — Аэропорт (отдельные рейсы до микрорайона Челноково)».
Ранее стало известно, что 40 новых автобусных маршрутов в Кургане планируют ввести с 2023 года. По задумке авторов проекта, это поможет избежать дублирующих маршрутов, а власти будут строже следить за графиком автобусов.
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