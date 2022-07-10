Старые автобусные маршруты планируют заменить на 40 новых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане планируют до 2026 года отменить 51 старый автобусный маршрут, вместо которого хотят ввести 40 новых. Данная информация размещена на сайте городского департамента экономического развития, предпринимательства и торговли.

«Отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. <…> Исключаются постановлением администрации города Курган», — указано в проекте постановления.

Старые маршруты хотят начать отменять с 2024 года. Вот список маршрутов, которых, по плану, не будет к 2026 году:

№ 2 «ул. Достоевского — «Курганприбор» (отдельные рейсы до Зайковского кладбища)»;

№ 5 «пос. Вороновка — ул. Лескова»;

№ 6 «ГБУ «Больница им. Красного Креста» — пос. Увал — микрорайон Тополя»;

№ 7 «7 микрорайон — ул. Криволапова»;

№ 10 «ул. Гайдара — ОАО «Синтез»;

№ 12 «Телецентр — ул. Халтурина (отдельные рейсы до «Курганприбора»)»;

№ 17 «1 микрорайон — пос. Сиреневый (отдельные рейсы до ЗАО «Курганстальмост», ГУП «Лен Зауралья», летом зоны отдыха «Голубые озера»)»;

№ 19 «Госпиталь — пос. Озерный»;

№ 20 «Госпиталь — ул. Достоевского»;

№ 26 «ул. Бурова-Петрова — пос. Керамзитный»;

№ 30 «Вокзал — ул. Достоевского»;

№ 31 «1 микрорайон — Бульвар Солнечный»;

№ 33 «1 микрорайон — пос. Вороновка»;

№ 36 «1 микрорайон — Памятник танкистам»;

№ 37 «Ледовый дворец — ОАО «Синтез» (летом отдельные рейсы: 6 микрорайон — Ледовый дворец — мкр. Черемухово)»;

№ 48 «2 микрорайон — Сады «Боровик» (сезонный садоводческий маршрут)»;

№ 53 «Рынок — Сады «Нива» — Сады «СЭММ» — Сады «Химмаш» (сезонный садоводческий маршрут)»;

№ 72 «Вокзал — микрорайон Затобольный (отдельные рейсы до пос. Керамзитный)»;

№ 75 «пос. Вороновка — ул. Криволапова»;

№ 301 «Бульвар Солнечный — пос. Левашово»;

№ 304 «Бульвар Солнечный — 1 микрорайон»;

№ 307 «1 микрорайон — микрорайон Затобольный (отдельные рейсы до ЗАО «Курганстальмост»)»;

№ 308 «Микрорайон Черемухово — микрорайон Нижняя Утятка — пос. Сиреневый (летом отдельные рейсы до садов «Просвещенец»)»;

№ 309 «1 микрорайон — пос. Смолино»;

№ 311 «ОАО «Синтез» — 1 микрорайон»;

№ 312 «ул. Криволапова — ул. Халтурина»;

№ 316 «1 микрорайон — пос. Увал»;

№ 318 «1 микрорайон — ул. Криволапова»;

№ 319 «Микрорайон Зайково — Швейная фирма»;

№ 320 «ул. Криволапова — ул. Лескова»;

№ 321 «пос. ТЭЦ — ГУП «Лен Зауралья» (отдельные рейсы до ООО «Курганский кабельный завод»)»;

№ 323 «Швейная фирма — пос. ТЭЦ»;

№ 324 «пос. Керамзитный — пос. Сиреневый (летом до зоны отдыха «Голубые озера»)»;

№ 327 «ул. Достоевского — пос. Сиреневый (в летний период до зоны отдыха «Голубые озера»)»;

№ 328 «ул. Достоевского — 1 микрорайон»;

№ 336 «ОАО «Синтез» — ГУП «Лен Зауралья» — Школа № 17 (отдельные рейсы до ТЭЦ-2)»;

№ 339 «пос. ТЭЦ — пос. Смолино»;

№ 341 «Бульвар Солнечный — микрорайон Челноково (летом до садов «УВД»)»;

№ 349 «ОАО «Синтез» — Аэропорт (летом до Омского моста)»;

№ 353 «пос. Радужный — микрорайон Черемухово (отдельные рейсы до ООО «Курганхиммаш»)»;

№ 359 «Аэропорт — НДПК «Новый город»»;

№ 360 «1 микрорайон — ОАО «Синтез»»;

№ 363 «ул. Лескова — Вокзал»;

№ 365 «ул. Витебского — пос. ТЭЦ»;

№ 366 «пос. Сиреневый — ОАО «Синтез»»;

№ 371 «пос. Левашово — ул. Лескова»;

№ 378 «пос. Вороновка — пос. Озерный (отдельные рейсы через аэропорт)»;

№ 388 «Микрорайон Глинки — пос. Чистое поле — 1 микрорайон»;

№ 391 «1 микрорайон — ул. Криволапова»;

№ 396 «Бульвар Солнечный — пос. Сиреневый (летом до зоны отдыха «Голубые озера»)»;

№ 403 «1 микрорайон — Аэропорт (отдельные рейсы до микрорайона Челноково)».

Ранее стало известно, что 40 новых автобусных маршрутов в Кургане планируют ввести с 2023 года. По задумке авторов проекта, это поможет избежать дублирующих маршрутов, а власти будут строже следить за графиком автобусов.