10 июля 2022

В Кургане отменят 51 автобусный маршрут. Список

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Город. Курган, автобус
Старые автобусные маршруты планируют заменить на 40 новых Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане планируют до 2026 года отменить 51 старый автобусный маршрут, вместо которого хотят ввести 40 новых. Данная информация размещена на сайте городского департамента экономического развития, предпринимательства и торговли.

«Отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. <…> Исключаются постановлением администрации города Курган», — указано в проекте постановления.

Старые маршруты хотят начать отменять с 2024 года. Вот список маршрутов, которых, по плану, не будет к 2026 году:

  • № 2 «ул. Достоевского — «Курганприбор» (отдельные рейсы до Зайковского кладбища)»;
  • № 5 «пос. Вороновка — ул. Лескова»;
  • № 6 «ГБУ «Больница им. Красного Креста» — пос. Увал — микрорайон Тополя»;
  • № 7 «7 микрорайон — ул. Криволапова»;
  • № 10 «ул. Гайдара — ОАО «Синтез»;
  • № 12 «Телецентр — ул. Халтурина (отдельные рейсы до «Курганприбора»)»;
  • № 17 «1 микрорайон — пос. Сиреневый (отдельные рейсы до ЗАО «Курганстальмост», ГУП «Лен Зауралья», летом зоны отдыха «Голубые озера»)»;
  • № 19 «Госпиталь — пос. Озерный»;
  • № 20 «Госпиталь — ул. Достоевского»;
  • № 26 «ул. Бурова-Петрова — пос. Керамзитный»;
  • № 30 «Вокзал — ул. Достоевского»;
  • № 31 «1 микрорайон — Бульвар Солнечный»;
  • № 33 «1 микрорайон — пос. Вороновка»;
  • № 36 «1 микрорайон — Памятник танкистам»;
  • № 37 «Ледовый дворец — ОАО «Синтез» (летом отдельные рейсы: 6 микрорайон — Ледовый дворец — мкр. Черемухово)»;
  • № 48 «2 микрорайон — Сады «Боровик» (сезонный садоводческий маршрут)»;
  • № 53 «Рынок — Сады «Нива» — Сады «СЭММ» — Сады «Химмаш» (сезонный садоводческий маршрут)»;
  • № 72 «Вокзал — микрорайон Затобольный (отдельные рейсы до пос. Керамзитный)»;
  • № 75 «пос. Вороновка — ул. Криволапова»;
  • № 301 «Бульвар Солнечный — пос. Левашово»;
  • № 304 «Бульвар Солнечный — 1 микрорайон»;
  • № 307 «1 микрорайон — микрорайон Затобольный (отдельные рейсы до ЗАО «Курганстальмост»)»;
  • № 308 «Микрорайон Черемухово — микрорайон Нижняя Утятка — пос. Сиреневый (летом отдельные рейсы до садов «Просвещенец»)»;
  • № 309 «1 микрорайон — пос. Смолино»;
  • № 311 «ОАО «Синтез» — 1 микрорайон»;
  • № 312 «ул. Криволапова — ул. Халтурина»;
  • № 316 «1 микрорайон — пос. Увал»;
  • № 318 «1 микрорайон — ул. Криволапова»;
  • № 319 «Микрорайон Зайково — Швейная фирма»;
  • № 320 «ул. Криволапова — ул. Лескова»;
  • № 321 «пос. ТЭЦ — ГУП «Лен Зауралья» (отдельные рейсы до ООО «Курганский кабельный завод»)»;
  • № 323 «Швейная фирма — пос. ТЭЦ»;
  • № 324 «пос. Керамзитный — пос. Сиреневый (летом до зоны отдыха «Голубые озера»)»;
  • № 327 «ул. Достоевского — пос. Сиреневый (в летний период до зоны отдыха «Голубые озера»)»;
  • № 328 «ул. Достоевского — 1 микрорайон»;
  • № 336 «ОАО «Синтез» — ГУП «Лен Зауралья» — Школа № 17 (отдельные рейсы до ТЭЦ-2)»;
  • № 339 «пос. ТЭЦ — пос. Смолино»;
  • № 341 «Бульвар Солнечный — микрорайон Челноково (летом до садов «УВД»)»;
  • № 349 «ОАО «Синтез» — Аэропорт (летом до Омского моста)»;
  • № 353 «пос. Радужный — микрорайон Черемухово (отдельные рейсы до ООО «Курганхиммаш»)»;
  • № 359 «Аэропорт — НДПК «Новый город»»;
  • № 360 «1 микрорайон — ОАО «Синтез»»;
  • № 363 «ул. Лескова — Вокзал»;
  • № 365 «ул. Витебского — пос. ТЭЦ»;
  • № 366 «пос. Сиреневый — ОАО «Синтез»»;
  • № 371 «пос. Левашово — ул. Лескова»;
  • № 378 «пос. Вороновка — пос. Озерный (отдельные рейсы через аэропорт)»;
  • № 388 «Микрорайон Глинки — пос. Чистое поле — 1 микрорайон»;
  • № 391 «1 микрорайон — ул. Криволапова»;
  • № 396 «Бульвар Солнечный — пос. Сиреневый (летом до зоны отдыха «Голубые озера»)»;
  • № 403 «1 микрорайон — Аэропорт (отдельные рейсы до микрорайона Челноково)».

Ранее стало известно, что 40 новых автобусных маршрутов в Кургане планируют ввести с 2023 года. По задумке авторов проекта, это поможет избежать дублирующих маршрутов, а власти будут строже следить за графиком автобусов.

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В Кургане планируют до 2026 года отменить 51 старый автобусный маршрут, вместо которого хотят ввести 40 новых. Данная информация размещена на сайте городского департамента экономического развития, предпринимательства и торговли. «Отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. <…> Исключаются постановлением администрации города Курган», — указано в проекте постановления. Старые маршруты хотят начать отменять с 2024 года. Вот список маршрутов, которых, по плану, не будет к 2026 году: Ранее стало известно, что 40 новых автобусных маршрутов в Кургане планируют ввести с 2023 года. По задумке авторов проекта, это поможет избежать дублирующих маршрутов, а власти будут строже следить за графиком автобусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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