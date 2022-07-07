В Кургане назвали минусы замены автобусных маршрутов

08 июля 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Новые автобусные маршруты планируют запустить в Кургане в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В Кургане перевозчикам в 2023 году, которые будут обслуживать новые маршруты, придется столкнуться с двойным обновлением парка и конкуренцией со стороны водителей старых маршрутов. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский. «На первый взгляд, получается, что перевозчику сначала нужно будет купить новые ПАЗики, до года, и потом постепенно их заменять средним классом, что практически невозможно. Получается, нужно будет два раза обновить парк в течение пяти лет. Это очень сложно и невыгодно. Может потом администрация разъяснит, как этот процесс будет происходить», — рассказал Кимаковский. По его словам, судя по тексту проекта постановления мэрии, компании, которая выиграет конкурс на маршрут, нужно купить 30% парка среднего класса, а остальная техника малого класса (ПАЗы) должна быть не старше года. Кимаковский добавили, что, когда пройдут конкурсы, старые свидетельства будут действовать, поэтому на линии вместо 360 автобусов, которые есть сейчас, будут более 500. Так как число пассажиров не изменится, это, по его мнению, создаст проблемы для перевозчиков. При этом Кимаковский отметил, что для горожан будет плюс в том, что не будет дублирующих маршрутов, что избавит от гонок между перевозчиками, и в том, что власти будут строже следить за графиком автобусов. Ранее стало известно, что в Кургане власти планируют ввести 40 новых маршрутов вместо 50 старых. Новые маршруты планируют ввести в 2023 году, а старые хотят отменить до 2026 года. Тариф планируют установить в диапазоне от 30 до 32 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Кургане перевозчикам в 2023 году, которые будут обслуживать новые маршруты, придется столкнуться с двойным обновлением парка и конкуренцией со стороны водителей старых маршрутов. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский. «На первый взгляд, получается, что перевозчику сначала нужно будет купить новые ПАЗики, до года, и потом постепенно их заменять средним классом, что практически невозможно. Получается, нужно будет два раза обновить парк в течение пяти лет. Это очень сложно и невыгодно. Может потом администрация разъяснит, как этот процесс будет происходить», — рассказал Кимаковский. По его словам, судя по тексту проекта постановления мэрии, компании, которая выиграет конкурс на маршрут, нужно купить 30% парка среднего класса, а остальная техника малого класса (ПАЗы) должна быть не старше года. Кимаковский добавили, что, когда пройдут конкурсы, старые свидетельства будут действовать, поэтому на линии вместо 360 автобусов, которые есть сейчас, будут более 500. Так как число пассажиров не изменится, это, по его мнению, создаст проблемы для перевозчиков. При этом Кимаковский отметил, что для горожан будет плюс в том, что не будет дублирующих маршрутов, что избавит от гонок между перевозчиками, и в том, что власти будут строже следить за графиком автобусов. Ранее стало известно, что в Кургане власти планируют ввести 40 новых маршрутов вместо 50 старых. Новые маршруты планируют ввести в 2023 году, а старые хотят отменить до 2026 года. Тариф планируют установить в диапазоне от 30 до 32 рублей.