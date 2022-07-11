Еврокомиссия: Литва не согласовала санкции против Калининграда

11 июля 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Россия хочет предпринять ответные меры из-за блокады Калининграда Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Транспортная блокада Калининграда Еврокомиссия не разрешала Литве предпринимать никаких новых мер по транзиту в Калининград товаров через свою территорию. Об этом сообщил представитель ЕК Дан Ферри на брифинге в Брюсселе. «Мы находимся в контакте со всеми странами ЕС, но по Литве нам нечего добавить к ситуации, которая была несколько дней назад. Что касается периодов введения в действия запретов на экспорт, импорт и транзит отдельных видов товаров [из России], вся информация представлена в регламентах ЕС [по санкциям против РФ]», — его слова передает ТАСС. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве ответной меры на запрет транзита Литвой полностью запретить движение товаров между Прибалтикой и Россией, передает Life. В июне Литва ввела запрет на транзит в Калининградскую область ряда товаров, подпадающих под санкции Евросоюза, по своей территории. 11 июля стало известно о расширении ограничений на перевозку товаров российского производства, передает «Национальная служба новостей». Западные страны ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации на Украине. Несмотря на то, что действия РФ на этой территории направлены на демилитаризацию, денацификацию, а также спасение граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, санкции Запада против России коснулись экономики, банковского сектора, а также логистики. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Еврокомиссия не разрешала Литве предпринимать никаких новых мер по транзиту в Калининград товаров через свою территорию. Об этом сообщил представитель ЕК Дан Ферри на брифинге в Брюсселе. «Мы находимся в контакте со всеми странами ЕС, но по Литве нам нечего добавить к ситуации, которая была несколько дней назад. Что касается периодов введения в действия запретов на экспорт, импорт и транзит отдельных видов товаров [из России], вся информация представлена в регламентах ЕС [по санкциям против РФ]», — его слова передает ТАСС. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве ответной меры на запрет транзита Литвой полностью запретить движение товаров между Прибалтикой и Россией, передает Life. В июне Литва ввела запрет на транзит в Калининградскую область ряда товаров, подпадающих под санкции Евросоюза, по своей территории. 11 июля стало известно о расширении ограничений на перевозку товаров российского производства, передает «Национальная служба новостей». Западные страны ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации на Украине. Несмотря на то, что действия РФ на этой территории направлены на демилитаризацию, денацификацию, а также спасение граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, санкции Запада против России коснулись экономики, банковского сектора, а также логистики.