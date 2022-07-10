10 июля 2022
09 июля 2022

Спикер думы Сургута оставил VIP-льготы для полетов бизнес-классом

© Служба новостей «URA.RU»
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Также спикеру разрешено пользоваться VIP-залом Фото:

Председатель Думы Сургута Максим Слепов вслед за своей предшественницей на этом посту Надеждой Краснояровой сохранил возможность полетов бизнес-классом и использования VIP-залов в аэропортах за бюджетный счет. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

«Предельные допустимые нормативные расходы при осуществлении депутатской деятельности: воздушным транспортом — салон бизнес-класса; морским и речным транспортом — по тарифу, установленному субъектом, но не выше стоимости проезда в каюте „Люкс“; железнодорожным транспортом — по тарифу проезда в вагоне повышенной комфортности класса обслуживания „Люкс“», — сообщается в документе.

Будет ли пользоваться предоставленной льготой Максим Слепов журналистам URA.RU выяснить не удалось. В пресс-службе думы сообщили, что он в отпуске, а на телефонный звонок председатель думы не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске спикеру думы Алексею Сатинову отказывают в полетах бизнес-классом. Урезать льготы председателю думы потребовала прокуратура ХМАО. Сотрудники надзорного ведомства усмотрели в этом нарушение антикоррупционного законодательства.

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Председатель Думы Сургута Максим Слепов вслед за своей предшественницей на этом посту Надеждой Краснояровой сохранил возможность полетов бизнес-классом и использования VIP-залов в аэропортах за бюджетный счет. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации. «Предельные допустимые нормативные расходы при осуществлении депутатской деятельности: воздушным транспортом — салон бизнес-класса; морским и речным транспортом — по тарифу, установленному субъектом, но не выше стоимости проезда в каюте „Люкс“; железнодорожным транспортом — по тарифу проезда в вагоне повышенной комфортности класса обслуживания „Люкс“», — сообщается в документе. Будет ли пользоваться предоставленной льготой Максим Слепов журналистам URA.RU выяснить не удалось. В пресс-службе думы сообщили, что он в отпуске, а на телефонный звонок председатель думы не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске спикеру думы Алексею Сатинову отказывают в полетах бизнес-классом. Урезать льготы председателю думы потребовала прокуратура ХМАО. Сотрудники надзорного ведомства усмотрели в этом нарушение антикоррупционного законодательства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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