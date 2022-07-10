Спикер думы Сургута оставил VIP-льготы для полетов бизнес-классом

Также спикеру разрешено пользоваться VIP-залом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель Думы Сургута Максим Слепов вслед за своей предшественницей на этом посту Надеждой Краснояровой сохранил возможность полетов бизнес-классом и использования VIP-залов в аэропортах за бюджетный счет. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

«Предельные допустимые нормативные расходы при осуществлении депутатской деятельности: воздушным транспортом — салон бизнес-класса; морским и речным транспортом — по тарифу, установленному субъектом, но не выше стоимости проезда в каюте „Люкс“; железнодорожным транспортом — по тарифу проезда в вагоне повышенной комфортности класса обслуживания „Люкс“», — сообщается в документе.

Будет ли пользоваться предоставленной льготой Максим Слепов журналистам URA.RU выяснить не удалось. В пресс-службе думы сообщили, что он в отпуске, а на телефонный звонок председатель думы не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске спикеру думы Алексею Сатинову отказывают в полетах бизнес-классом. Урезать льготы председателю думы потребовала прокуратура ХМАО. Сотрудники надзорного ведомства усмотрели в этом нарушение антикоррупционного законодательства.