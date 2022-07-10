10 июля 2022

Смог усугубит аномальную жару в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог. Неблагоприятные метеоусловия. Челябинск, дым, погода, небо, нму, смог над городом
На Челябинск опустится удушающая жара Фото:

К аномальной жаре в 35 градусов, которую обещают Челябинской области синоптики, добавится смог. Об этом сообщили URA.RU в в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС). Режим «черного неба» объявлен до вечера 14 июля.

«По данным Челябинского ЦГМС на территории г. Челябинска с 19 часов 11 июля до 19 часов 14 июля ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Они будут неблагоприятны для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — пояснили в ЕДДС.

Режим «черного неба» наложится на аномальную жару, которая прогнозируется в ближайшие дни. Уже 12 июля термометры покажут 28-33 градуса, а 14 июля температура повысится уже до 35 градусов.

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К аномальной жаре в 35 градусов, которую обещают Челябинской области синоптики, добавится смог. Об этом сообщили URA.RU в в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС). Режим «черного неба» объявлен до вечера 14 июля. «По данным Челябинского ЦГМС на территории г. Челябинска с 19 часов 11 июля до 19 часов 14 июля ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Они будут неблагоприятны для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — пояснили в ЕДДС. Режим «черного неба» наложится на аномальную жару, которая прогнозируется в ближайшие дни. Уже 12 июля термометры покажут 28-33 градуса, а 14 июля температура повысится уже до 35 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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