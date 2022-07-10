Смог усугубит аномальную жару в Челябинске

На Челябинск опустится удушающая жара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К аномальной жаре в 35 градусов, которую обещают Челябинской области синоптики, добавится смог. Об этом сообщили URA.RU в в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС). Режим «черного неба» объявлен до вечера 14 июля.

«По данным Челябинского ЦГМС на территории г. Челябинска с 19 часов 11 июля до 19 часов 14 июля ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Они будут неблагоприятны для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — пояснили в ЕДДС.

Режим «черного неба» наложится на аномальную жару, которая прогнозируется в ближайшие дни. Уже 12 июля термометры покажут 28-33 градуса, а 14 июля температура повысится уже до 35 градусов.