Минюст признал чеченское «Народное движение Адат» экстремистским

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Движение, выступающее против официальной власти Чечни, признано экстремистским Фото:

Чеченское «Народное движение Адат» (1ADAT), которое ранее было внесено в реестр запрещенных сайтов, в России признано экстремистским. Об этом сообщается в перечне общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности.

«[Экстремистским признано] общественное объединение „Народное движение Адат“. По решению Верховного Суда Чеченской Республики от 12.05.2022. Дата размещения сведений — 11.07.2022», — говорится на официальном сайте министерства юстиции Российской Федерации.

Народное движение выступает против официальной власти Чечни, передает Vse42.Ru. Его считают проектом Запада, основная цель которого — дискредитировать Чечню и Россию, пишет «Федеральное агентство новостей».

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Чеченское «Народное движение Адат» (1ADAT), которое ранее было внесено в реестр запрещенных сайтов, в России признано экстремистским. Об этом сообщается в перечне общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности. «[Экстремистским признано] общественное объединение „Народное движение Адат“. По решению Верховного Суда Чеченской Республики от 12.05.2022. Дата размещения сведений — 11.07.2022», — говорится на официальном сайте министерства юстиции Российской Федерации. Народное движение выступает против официальной власти Чечни, передает Vse42.Ru. Его считают проектом Запада, основная цель которого — дискредитировать Чечню и Россию, пишет «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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