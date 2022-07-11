Минюст признал чеченское «Народное движение Адат» экстремистским

Движение, выступающее против официальной власти Чечни, признано экстремистским Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чеченское «Народное движение Адат» (1ADAT), которое ранее было внесено в реестр запрещенных сайтов, в России признано экстремистским. Об этом сообщается в перечне общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности.

«[Экстремистским признано] общественное объединение „Народное движение Адат“. По решению Верховного Суда Чеченской Республики от 12.05.2022. Дата размещения сведений — 11.07.2022», — говорится на официальном сайте министерства юстиции Российской Федерации.

Народное движение выступает против официальной власти Чечни, передает Vse42.Ru. Его считают проектом Запада, основная цель которого — дискредитировать Чечню и Россию, пишет «Федеральное агентство новостей».