Резидент «Сколково» предупредил о выпадении волос из-за дождя

12 июля 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

В дождь лучше не пренебрегать зонтом, сказал Владислав Кудрявцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Загрязненная дождевая вода может приводить к выпадению волос, аллергиям, проблемам с дыханием, отравлениям, кишечным инфекциям и дизентерии. Об этом URA.RU сообщил сооснователь компании «Цифровой экомониторинг», резидент инновационного центра «Сколково» Владислав Кудрявцев. «Каждый человек может понять по своему самочувствию, что что-то не так с дождевой водой. Вредные атмосферные осадки могут вызывать проблемы с дыханием, выпадение волос, аллергические реакции, дизентерию, кишечные инфекции и отравление. Во время дождя в городе стоит защищать голову зонтом или головным убором», — сказал Владислав Кудрявцев. По его словам, последствия от дождевых осадков можно заметить на городских улицах. «Он может вызвать коррозию на зданиях, статуях и памятниках. Негативные последствия могут отразиться и на самой природе. Обратите внимание на деревья и почву, им может не хватать жизненно важных питательных веществ. Если в вашем районе часто сажают новые деревья, а старые все время погибают, это может стать для вас важным сигналом. Результатом дождя может стать изменение рН в озерах, реках и водоемах», — объяснил эксперт. Собеседник агентства отметил, что дождевые капли образуются путем испарения, поэтому считается, что вода в облаках является довольно чистой. Проблемы же начинаются из-за загрязнения атмосферного воздуха. «В зависимости от региона, где проходит дождь, вода может содержать большое количество разнообразных веществ. Загрязнение воздуха распространено на территории больших городов и промышленных центров», — подчеркнул Кудрявцев. Резидент «Сколково» добавил, что в этих условиях в воздухе могут содержаться оксиды азота и серы, аммиак, пары альдегидов и фенолов, формальдегид, сажа, пыль, содержащая тяжелые металлы и их соединения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Загрязненная дождевая вода может приводить к выпадению волос, аллергиям, проблемам с дыханием, отравлениям, кишечным инфекциям и дизентерии. Об этом URA.RU сообщил сооснователь компании «Цифровой экомониторинг», резидент инновационного центра «Сколково» Владислав Кудрявцев. «Каждый человек может понять по своему самочувствию, что что-то не так с дождевой водой. Вредные атмосферные осадки могут вызывать проблемы с дыханием, выпадение волос, аллергические реакции, дизентерию, кишечные инфекции и отравление. Во время дождя в городе стоит защищать голову зонтом или головным убором», — сказал Владислав Кудрявцев. По его словам, последствия от дождевых осадков можно заметить на городских улицах. «Он может вызвать коррозию на зданиях, статуях и памятниках. Негативные последствия могут отразиться и на самой природе. Обратите внимание на деревья и почву, им может не хватать жизненно важных питательных веществ. Если в вашем районе часто сажают новые деревья, а старые все время погибают, это может стать для вас важным сигналом. Результатом дождя может стать изменение рН в озерах, реках и водоемах», — объяснил эксперт. Собеседник агентства отметил, что дождевые капли образуются путем испарения, поэтому считается, что вода в облаках является довольно чистой. Проблемы же начинаются из-за загрязнения атмосферного воздуха. «В зависимости от региона, где проходит дождь, вода может содержать большое количество разнообразных веществ. Загрязнение воздуха распространено на территории больших городов и промышленных центров», — подчеркнул Кудрявцев. Резидент «Сколково» добавил, что в этих условиях в воздухе могут содержаться оксиды азота и серы, аммиак, пары альдегидов и фенолов, формальдегид, сажа, пыль, содержащая тяжелые металлы и их соединения.