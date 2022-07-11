Курганец рассказал, на каких озерах предпочитает рыбачить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана Александр Гагин поймал судака весом 3,5 килограммов. Фотографию улова он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина рассказал URA.RU, что поймал рыбу в Тоболе.

«Судака поймал на реке Тобол в районе деревни Белый Яр. Вес — 3,5 килограммов. Иногда бываю на озере Теренколь в Макушинском округе. Там прекрасно ловится карп с берега», — рассказал курганец.

Он добавил, что предпочитает ловить окуней, щук и судаков. Озера Курганской области не богаты хищной рыбой, поэтому Гагин рыбачит за пределами региона. «Езжу на рыбалку в Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. Там реки другие, рыба других размеров», — поделился впечатлениями рыбак.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в реке Тобол лещей ловят на «бутерброды» из червей и опарышей. Также используют прикорм.

Курганец Александр Гагин поймал такого судака в Тоболе Фото: со страницы Александра Гагина в социальной сети «ВКонтакте»

Курганец предпочитает ловить хищную рыбу Фото со страницы Александра Гагина в социальной сети «ВКонтакте»