Во власти Екатеринбурга обсуждаются два сценария продления действующей ветки метро до ТЦ Veer Mall на Уралмаше (о таких планах 6 июля журналистам рассказал мэр Алексей Орлов). Согласно первому сценарию, новая станция появится прямо под торговым центром (чиновников вдохновляет пример «Гринвича»). Вторая концепция более сложная и предполагает согласование в Москве, рассказал источник URA.RU, знакомый с ситуацией.
«Протянуть ветку до самого Veer Mall можно уже сейчас», — поделился собеседник. На вопрос, обсуждалось ли это с УГМК, которая владеет ТЦ, он ответил отрицательно (это корреспонденту подтвердил и топ-менеджер компании Евгений Мордовин).
Другой вариант сейчас обсуждается с руководством «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС). Напротив Veer Mall расположен огромный участок (157 га), на котором стоят вышки. «Администрация ведет переговоры о передаче этой земли из федеральной собственности в муниципальную. Впоследствии она была бы расторгована, и это принесло бы в городской бюджет до 15 миллиардов рублей. Бизнесмены, купившие участки, получили бы продление ветки [метрополитена] в нагрузку», — рассказал источник. Переговоры пока далеки от завершения.
В начале 2022 года URA.RU рассказывало, что впервые за последние годы мэрия предметно обсуждает строительство новой — второй — ветки метро. Партнером властей может выступить предприятие «Мосинжпроект», подконтрольное мэрии Москвы.
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Во власти Екатеринбурга обсуждаются два сценария продления действующей ветки метро до ТЦ Veer Mall на Уралмаше (о таких планах 6 июля журналистам рассказал мэр Алексей Орлов). Согласно первому сценарию, новая станция появится прямо под торговым центром (чиновников вдохновляет пример «Гринвича»). Вторая концепция более сложная и предполагает согласование в Москве, рассказал источник URA.RU, знакомый с ситуацией. «Протянуть ветку до самого Veer Mall можно уже сейчас», — поделился собеседник. На вопрос, обсуждалось ли это с УГМК, которая владеет ТЦ, он ответил отрицательно (это корреспонденту подтвердил и топ-менеджер компании Евгений Мордовин). Другой вариант сейчас обсуждается с руководством «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС). Напротив Veer Mall расположен огромный участок (157 га), на котором стоят вышки. «Администрация ведет переговоры о передаче этой земли из федеральной собственности в муниципальную. Впоследствии она была бы расторгована, и это принесло бы в городской бюджет до 15 миллиардов рублей. Бизнесмены, купившие участки, получили бы продление ветки [метрополитена] в нагрузку», — рассказал источник. Переговоры пока далеки от завершения. В начале 2022 года URA.RU рассказывало, что впервые за последние годы мэрия предметно обсуждает строительство новой — второй — ветки метро. Партнером властей может выступить предприятие «Мосинжпроект», подконтрольное мэрии Москвы.