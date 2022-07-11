У России появится новый союзник

11 июля 2022 в 21:30 Размер текста - 17 +

Иран примут в ШОС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Иран примут в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в 2022 году. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов. В ШОС также входит Россия и Китай. «В этом году в рамках председательства Узбекистана будет Иран как страна-наблюдатель принят в члены ШОС. В Самарканде также будет подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена ШОС», — его слова приводит РИА «Новости». Делегация Республики Узбекистан во главе с Норовым прибыла в Россию 11 июля на саммит ШОС. В организацию входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Иран также выразил желание присоединиться к группе БРИКС, куда также входит Россия, уточняет «Царьград». Российская сторона заявляла, что Иран внесет весомый вклад в деятельность организации как один из ключевых центров формирования нового миропорядка, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Иран примут в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в 2022 году. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов. В ШОС также входит Россия и Китай. «В этом году в рамках председательства Узбекистана будет Иран как страна-наблюдатель принят в члены ШОС. В Самарканде также будет подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена ШОС», — его слова приводит РИА «Новости». Делегация Республики Узбекистан во главе с Норовым прибыла в Россию 11 июля на саммит ШОС. В организацию входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Иран также выразил желание присоединиться к группе БРИКС, куда также входит Россия, уточняет «Царьград». Российская сторона заявляла, что Иран внесет весомый вклад в деятельность организации как один из ключевых центров формирования нового миропорядка, пишет RT.