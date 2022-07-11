Диетолог Гинзбург раскрыл, какие диеты могут навредить

12 июля 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Яблочная диета может посадить желудок, сказал Михаил Гинзбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Монодиеты и голодание могут навредить организму. Они могут быть опасны для сердца, желудка, поджелудочной и других органов. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Бывают вредные диеты. Например, когда человек отказывается от остальной еды и использует только один продукт. Чаще всего, независимо от того, какой продукт он выберет, будет вред. Но это будет разный вред. Если человек решит на одной сметане сидеть, поджелудочная железа может среагировать. Если на одних яблоках сидеть, у него желудок среагирует. А при голодании могут быть реакции со стороны сердечно-сосудистой системы. В частности, резко падать артериальное давление», — сообщил Михаил Гинзбург. По его словам, далеко не всегда такие диеты могут приводить к крайне серьезным последствиям для организма. «В большинстве случаев человек понимает, что больше этого делать не нужно. Меняется настроение, поведение, отношение к этому. Он чувствует себя плохо, и ему уже не нужно это похудение», — объяснил диетолог. Эксперт подчеркнул, что большинству людей диеты не помогут. «При избыточном весе есть статистика. Она безжалостна: 0,9, если не 0,99 из тех, кто похудел, наберут этот самый вес обратно. Какую бы диету человек не взял, скорее всего, он вес наберет обратно. Это заболевание предполагает наличие специфического образа жизни, в котором набор этого веса возможен», — добавил доктор медицинских наук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Монодиеты и голодание могут навредить организму. Они могут быть опасны для сердца, желудка, поджелудочной и других органов. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Бывают вредные диеты. Например, когда человек отказывается от остальной еды и использует только один продукт. Чаще всего, независимо от того, какой продукт он выберет, будет вред. Но это будет разный вред. Если человек решит на одной сметане сидеть, поджелудочная железа может среагировать. Если на одних яблоках сидеть, у него желудок среагирует. А при голодании могут быть реакции со стороны сердечно-сосудистой системы. В частности, резко падать артериальное давление», — сообщил Михаил Гинзбург. По его словам, далеко не всегда такие диеты могут приводить к крайне серьезным последствиям для организма. «В большинстве случаев человек понимает, что больше этого делать не нужно. Меняется настроение, поведение, отношение к этому. Он чувствует себя плохо, и ему уже не нужно это похудение», — объяснил диетолог. Эксперт подчеркнул, что большинству людей диеты не помогут. «При избыточном весе есть статистика. Она безжалостна: 0,9, если не 0,99 из тех, кто похудел, наберут этот самый вес обратно. Какую бы диету человек не взял, скорее всего, он вес наберет обратно. Это заболевание предполагает наличие специфического образа жизни, в котором набор этого веса возможен», — добавил доктор медицинских наук.