11 июля 2022

В центре Екатеринбурге два мотоциклиста попали в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло на перекрестке Карла Либкнехта — Первомайская в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух мотоциклистов и легковушки. Об этом сообщили очевидцы.

«Один из мотоциклистов врезался в другой и вылетел в легковушку. У первого оказалась сломана нога, другой отделался ушибами», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Екатеринбург ЧП».

Столкновение произошло ночью 12 июля на пересечении улиц Карла Либкнехта и Первомайская. Корреспондент URA.RU попытался связаться с дежурным ГИБДД по Екатеринбургу, однако к моменту публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что таксист не заметил и сбил мотоциклиста в Екатеринбурге. Также агентство рассказывало о ДТП на свердловской трассе, в котором сбили насмерть 75-летнего байкера.

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В Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух мотоциклистов и легковушки. Об этом сообщили очевидцы. «Один из мотоциклистов врезался в другой и вылетел в легковушку. У первого оказалась сломана нога, другой отделался ушибами», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Екатеринбург ЧП». Столкновение произошло ночью 12 июля на пересечении улиц Карла Либкнехта и Первомайская. Корреспондент URA.RU попытался связаться с дежурным ГИБДД по Екатеринбургу, однако к моменту публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что таксист не заметил и сбил мотоциклиста в Екатеринбурге. Также агентство рассказывало о ДТП на свердловской трассе, в котором сбили насмерть 75-летнего байкера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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