В центре Екатеринбурге два мотоциклиста попали в ДТП

12 июля 2022 в 01:53 Размер текста - 17 +

ДТП произошло на перекрестке Карла Либкнехта — Первомайская в Екатеринбурге Фото: URA.RU В Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух мотоциклистов и легковушки. Об этом сообщили очевидцы. «Один из мотоциклистов врезался в другой и вылетел в легковушку. У первого оказалась сломана нога, другой отделался ушибами», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Екатеринбург ЧП». Столкновение произошло ночью 12 июля на пересечении улиц Карла Либкнехта и Первомайская. Корреспондент URA.RU попытался связаться с дежурным ГИБДД по Екатеринбургу, однако к моменту публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что таксист не заметил и сбил мотоциклиста в Екатеринбурге. Также агентство рассказывало о ДТП на свердловской трассе, в котором сбили насмерть 75-летнего байкера. Фото: URA.RU Фото: telegram-канал «Екатеринбург ЧП» Фото: telegram-канал «Екатеринбург ЧП» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух мотоциклистов и легковушки. Об этом сообщили очевидцы. «Один из мотоциклистов врезался в другой и вылетел в легковушку. У первого оказалась сломана нога, другой отделался ушибами», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Екатеринбург ЧП». Столкновение произошло ночью 12 июля на пересечении улиц Карла Либкнехта и Первомайская. Корреспондент URA.RU попытался связаться с дежурным ГИБДД по Екатеринбургу, однако к моменту публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что таксист не заметил и сбил мотоциклиста в Екатеринбурге. Также агентство рассказывало о ДТП на свердловской трассе, в котором сбили насмерть 75-летнего байкера.