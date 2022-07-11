Глава Сургута увеличил расходы на кофе и конфеты

Глава Сургута Андрей Филатов увеличил размер представительских расходов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургута Андрей Филатов увеличил сумму представительских расходов на покупку чая, кофе и продуктов питания у себя в приемной. Это следует из распоряжения мэра, опубликованного на сайте городской администрации.

Согласно документу, ежемесячный размер представительских расходов в приемной главы Сургута составил 17 тысяч рублей. У спикера городской думы — 13 тысяч рублей, у председателя КСП Сургута — восемь тысяч рублей, у директоров департаментом мэрии 3,5 тысячи рублей. В департаменте массовых коммуникаций мэрии Сургута уточнили, что размер представительских расходов увеличен только для приемной главы города. «Представительские расходы увеличены только для приемной Главы города с 13 000 руб. до 17 000 руб. По остальным без изменений. Размер расходов увеличен впервые с 2019 года, в связи с инфляцией», — прокомментировали в городской администрации.

Источник URA.RU в мэрии Сургута считает, что увеличение представительских расходов оправдано. «Глава города часто принимает у себя различного рода делегации, либо каких-то партнеров мэрии. Нужно соответствовать имиджу радушного хозяина. Деньги тратятся на эти цели, на гостей администрации, а цены за последнее время выросли», — прокомментировал собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что председатель думы Сургута Максим Слепов оставил за собой право летать бизнес-классом и пользоваться VIP-залами в аэропортах за бюджетный счет. Такие нормативы на расходы спикера представительного органа власти действовали при предыдущем созыве депутатского корпуса.

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