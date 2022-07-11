Выйдя из отпуска, губернатор Шумков вспомнил про Сталина

Губернатор Курганской области вышел из отпуска и опубликовал новый пост в своем telegram-канале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 11 июля, выйдя из двухнедельного отпуска, вспомнил про Иосифа Сталина и десталинизацию. По его мнению, борьба со сталинизмом была внушена Западом. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале.

«Основная борьба со сталинизмом и так называемая десталинизация были инспирированы Западом. <…> Целью было истребить и вытравить имперский дух, уничтожить державность сознания, отыгравшись за свой вековой страх и былые поражения, заставив стыдиться своего великого прошлого. Нарядив могучую страну, как потешного ярмарочного медведя, в несвойственные ей псевдодемократические рюшечки, припутав ее инородными биллями и правилами», — написал Шумков. По словам губернатора, страну пытались включить в разные союзы и организации, которые урезают ее свободу. А потом произошло бы «смешение полов и языков».

«Наша страна успела „отрулить“ практически на последнем рубеже. Теперь нам предстоит долгий, но необходимый путь домой. Он будет тернист и сложен. С обретением своих ментальных, культурных и исторических корней. Чтобы Россия, Русский мир являли собой благополучие и постоянное развитие, вызывая уважение и однозначное желание быть в нем и с ним. Не только силой оружия, культурных корней и политической позицией, но проявлением истинной свободы творчества и жизни, ее обустроенностью и искренней заботой о народе. А значит, так и будет», — заключил Шумков.

URA.RU сообщало, что в конце июня губернатор ушел в секретный отпуск на две недели. Тогда инсайдеры отмечали, что официально об этом нигде не сообщалось. Обязанности руководителя региона исполнял заместитель губернатора Константин Ермаков. Помогала ему замгубернатора — руководитель аппарата губернатора Оксана Куташи.

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