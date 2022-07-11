В Пермском крае 6 человек пострадали в ДТП с автобусом

На трассе столкнулись две машины и автобус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На трассе Кунгур-Соликамск (Пермский край) при столкновении двух машин и автобуса пострадали шесть человек. Подробности аварии сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Авария произошла днем 11 июля. «По предварительной информации, 41-летняя женщина, управлявшая автомобилем „Шкода“, при совершении поворота не уступила проезжую часть двигавшемуся по главной дороге автомобилю „Рено Дастер“. После удара внедорожник выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с рейсовым автобусом. В момент ДТП в салоне автобуса находилось 15 человек, никто из них не пострадал», — рассказали в полиции.

В результате аварии пострадали водитель и 14-летняя пассажирка «Шкоды», водителю «Рено» и трем его пассажирам, в том числе 9-летнему ребенку также оказана помощь.

Ранее URA.RU сообщало о ЧП, произошедшем с пермским автобусом. Из-за неисправности дороги автобус подкинуло вверх на полтора метра.