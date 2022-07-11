11 июля 2022

В Пермском крае 6 человек пострадали в ДТП с автобусом

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, носилки, дтп, травма, авария, пострадавшая женщина
На трассе столкнулись две машины и автобус Фото:

На трассе Кунгур-Соликамск (Пермский край) при столкновении двух машин и автобуса пострадали шесть человек. Подробности аварии сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Авария произошла днем 11 июля. «По предварительной информации, 41-летняя женщина, управлявшая автомобилем „Шкода“, при совершении поворота не уступила проезжую часть двигавшемуся по главной дороге автомобилю „Рено Дастер“. После удара внедорожник выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с рейсовым автобусом. В момент ДТП в салоне автобуса находилось 15 человек, никто из них не пострадал», — рассказали в полиции.

В результате аварии пострадали водитель и 14-летняя пассажирка «Шкоды», водителю «Рено» и трем его пассажирам, в том числе 9-летнему ребенку также оказана помощь.

Ранее URA.RU сообщало о ЧП, произошедшем с пермским автобусом. Из-за неисправности дороги автобус подкинуло вверх на полтора метра.

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На трассе Кунгур-Соликамск (Пермский край) при столкновении двух машин и автобуса пострадали шесть человек. Подробности аварии сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. Авария произошла днем 11 июля. «По предварительной информации, 41-летняя женщина, управлявшая автомобилем „Шкода“, при совершении поворота не уступила проезжую часть двигавшемуся по главной дороге автомобилю „Рено Дастер“. После удара внедорожник выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с рейсовым автобусом. В момент ДТП в салоне автобуса находилось 15 человек, никто из них не пострадал», — рассказали в полиции. В результате аварии пострадали водитель и 14-летняя пассажирка «Шкоды», водителю «Рено» и трем его пассажирам, в том числе 9-летнему ребенку также оказана помощь. Ранее URA.RU сообщало о ЧП, произошедшем с пермским автобусом. Из-за неисправности дороги автобус подкинуло вверх на полтора метра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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