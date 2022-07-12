BBC раскрыло военные преступления Великобритании в Афганистане

Спецназ Великобритании убил сотни мирных афганцев, говорится в расследовании BBC Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

В 2011 году британские военные в Афганистане расстреливали мирных жителей, после чего подкидывали им оружие. Об этом сообщает телеканал BBC со ссылкой на свои источники и ряд свидетелей.

«Были выявлены тревожные свидетельства военных преступлений SAS в Афганистане и последующие попытки их скрыть. Решающее значение для этого имел кэш внутренней электронной почты штаб-квартиры Сил специального назначения Великобритании (UKSF). Британский спецназ убил сотни людей в ходе ночных рейдов в Афганистане, после чего подкидывал им оружие», — сообщает BBC.

По версии Минобороны Великобритании, убитые люди были террористами и были вооружены, однако журналисты опровергают это. По версии источников BBC, британский спецназ получил приказ убивать всех, кого они встречают на пути, независимо от того, были они вооружены или нет. Один из источник BBC — боец SAS, который был в Афганистане в 2011 году, подтвердил, что военные подкидывали оружие убитым мирным жителям. После выхода расследования Минобороны Великобритании обвинило BBC в том, что телеканал подверг опасности засекреченных спецназовцев SAS.