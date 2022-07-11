Краснокнижные грибы растут в обычной теплице Фото: Илья Московец © URA.RU

Краснокнижные грибы с отвратительным запахом, но обладающие целебными свойствами нашел в своей теплице житель Свердловской области. Мужчина поделился фотографиями в группе грибников во «ВКонтакте».

«Краснокнижные растут в теплице», — подписал фото участник группы «Грибы Екатеринбург и Свердловская область» Слава Хрущев. Он уточнил, что и в прошлом году находил в своей теплице эти необычные грибы.

«Сначала подумала, что редиска такая», — удивилась пользователь Люция Ракипова. «Пальцы мертвеца», — написал Константин Потеряев, перепутав находку с другим редким грибом. «От них вонища», — предупредила Любовь Задровская.

Общими усилиями знатоки определили, что грибы из теплицы называются Мутинус Равенеля, а в простонародье — сморчок вонючий. Этот вид встречается очень редко, поэтому занесен в Красную книгу некоторых регионов России. Гриб привлекает своим необычным внешним видом, но отталкивает смердящим запахом, напоминающим запах тухлого мяса.

Как следует из открытых данных, Мутинус Равенеля не пригоден для пищи, но обладает некоторыми целебными свойствами. Так, в народной медицине его используют при лечении болезней пищеварительной системы, суставных заболеваний, гипертонии, нарушении потенции и других.

Ранее свердловчане находили в лесу другой необычный гриб. Некоторые решили, что это самый дорогой в мире гриб — белый трюфель.

На первый взгляд вонючий сморчок напоминает редиску Фото: группа « Грибы Екатеринбург и Свердловская область» во «ВКонтакте»

Мутинус Равенеля источает очень неприятный запах Фото: группа « Грибы Екатеринбург и Свердловская область» во «ВКонтакте»