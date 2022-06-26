Нынешнее лето не перестает удивлять грибников своими находками (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Свердловской области нашла необычный гриб и поделилась фотографиями в группе «Грибы Екатеринбург и Свердловская область» во «ВКонтакте». Многие пользователи пришли к выводу, что находка — редкий деликатесный гриб трюфель.

«Нашла в земле в лесу. Запах грибной. Что это такое?», — обратилась к знатокам пользователь по имени Лерик Заславски, опубликовав снимки гриба, найденного под Ревдой. «Это белый трюфель, судя по всему», — ответил Сергей Беляков. «Трюфель никак. Где нашли?», — спросил Дмитрий Иванов. «Это трюфель», — заявил Дима Шлеин. «Поди трюфели завелись», — предположила Елена Лабазова.

Однако нашлись и другие мнения. «Просто ножка белого гриба, — считает Павел Тарантин. «Ножка похоже от белого, только вот шляпку кто-то спер», — согласилась Гульнара Гималтдинова. «Я тоже скажу, что это нога белого гриба. Видимо, наступили на него, и он коряво вырос», — высказалась Светлана Медведева.

Трюфель считается уникальным и самым дорогостоящим видом грибов. Он очень редок, цена на рынке за килограмм этого лакомства составляет несколько тысяч евро. Преимущественно трюфель растет в средиземноморских районах Италии и Франции. В России этот деликатес встречается в Поволжье, областях Северного Кавказа, Причерноморья и некоторых других регионах.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане начали собирать грибы еще в мае. Любители тихой охоты хвастались в соцсетях корзинками, полными маслят и белых грибов.

Фото: группа «Грибы Екатеринбург и Свердловская область» во «ВКонтакте»

Фото: группа «Грибы Екатеринбург и Свердловская область» во «ВКонтакте»

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