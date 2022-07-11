К разговору с энергетиками подчиненные Алексея Орлова привлекают прокуратуру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отсутствие горячей воды в жилом доме на ул. Патриса Лумумбы, 2 связано с изношенностью коммунальных сетей, которые проходят по территории военного городка (то есть Минобороны). Об этом URA.RU заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, отвечая на критику телеведущей Ксении Собчак.

Накануне в ее telegram-канале появился пост, в котором рассказывалось о жилом доме на Вторчермете, где якобы уже год нет горячей воды. Вечером 8 июля один из жильцов в знак протеста вышел на оживленный перекресток. «Алексей Валерьевич Орлов, собираетесь что-нибудь делать или *** с ними, с жителями, пусть их и дальше кошмарят?» — написала Собчак. За ночь ее пост набрал 400 тысяч просмотров.

По данным URA.RU, утром Орлову доложил его зам по ЖКХ Владимир Гейко. К непростому разговору с шефом он готовился с вечера.

«Ксении спасибо за внимательность и неравнодушное отношение к нашему городу. Но здесь надо понимать уровень полномочий и ответственности. Все-таки поставщик тепловой энергии и воды — компания „Т-плюс“, которая отношения не имеет к городской администрации. [Коммунальные] сети проходят по территории „девятого“ военного городка. Сети изношены, и неоднократно мы обращались, чтобы привести их в порядок. Сегодня мы приняли решение: сети будем строить новые — в обход военного городка», — описал ситуацию Орлов.

Также он отметил, что «если будет заниматься каждым домом, никакого рабочего времени не хватит». «Есть профильные замы для этого», — добавил Орлов.

«Когда идет отопительный сезон, проблем с горячей водой [в указанном доме] нет. Патриса Лумумбы, 2 стоит на кольцевой линии. И когда горячая вода от теплоносителя идет по трубе без циркулирующего насоса, она остывает. Поэтому надо очень долго пропускать. Люди не хотят этого делать, потому что и расход воды и, соответственно, оплата увеличиваются. Технические решения найдены, сейчас идет проектирование [новых сетей]. И я уверен, что к сентябрю об этой проблеме мы забудем. Понятно, что это неудобство для жителей. Но ситуация на контроле», — заверил Орлов. В заключение он подчеркнул, что власти знают о проблеме давно, и «ряд решений уже был принят».

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