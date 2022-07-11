В ХМАО прокуратура помогла 7-летнему ребенку получить алименты

Пристав полгода не мог получить алименты для 7-летнего ребенка Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Прокуратура Сургутского района наказала предпринимателя и пристава, из-за которых 7-летний ребенок на полгода остался без алиментов. Деньги поступили на счет лишь после вмешательства надзорного ведомства. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре округа.

«Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на заработную плату должника. Предприниматель получил данное постановление, однако содержащиеся в нем требования на протяжении шести месяцев не исполнял. При этом судебным приставом вопрос взыскания алиментов не контролировался. По данным фактам прокуратура Сургутского района внесла представления в адрес индивидуального предпринимателя и руководителя Управления ФССП России по ХМАО», — сообщили в ведомстве.

Какое наказание получил пристав, в ведомстве не уточнили, но после вмешательства прокуратуры он провел проверку бухгалтерии работодателя должника. В отношении предпринимателя возбуждено административное разбирательство. За несвоевременную выплату долга ему грозит штраф до 100 тысяч рублей. Алименты — 120 тысяч — рублей ребенку перечислены в полном объеме.

Ранее URA.RU сообщало, что генпрокурор помог матери из ХМАО получить алименты за 7 лет. Женщина не могла семь лет добиться алиментов для ребенка-инвалида. Проблема решилась, когда в конфликт жительницы и судебных приставов вмешался генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.