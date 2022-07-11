В квартире отсутствует санузел, но место для его установки есть Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени квартиру продают за 850 тысяч рублей. Соответствующее объявление было размещено на площадке «Мир Квартир». На момент публикации новости, данная квартира оказалась самой дешевой, меньше стоили только комнаты.

«Студия, 13,1 квадратных метров, четвертый этаж. Стоимость 850 тысяч рублей», — указано в объявлении.

В квартире выполнен косметический ремонт и установлены пластиковые окна. Будущему жильцу оставят всю имеющуюся мебель. Отсутствует лишь санузел, но место для его установки имеется. Также в объявлении говорится о возможном торге.

Ранее URA.RU писало о том, что однокомнатную квартиру в Тюмени продают дороже трехкомнатной в центре Москвы. А также при покупке будущим жильцам подарят Iphone.