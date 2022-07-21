21 июля 2022

На трассе М-5 между Чебаркулем и Миассом сняли часть ограничений

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Ремонт федеральной автодороги Челябинск - Екатеринбург. Трасса М5. Челябинск, м5, автодорога, ремонт дороги, челябинск-екатеринбург
Дорожники отменили реверсивное движение на трассе М-5 в Челябинской области Фото:

Реверсивное движение, действовавшее с мая на участке федеральной трассы М-5 «Урал» между Миассом и Чебаркулем в Челябинской области, отменено. Об этом сообщили URA.RU 22 июля в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

«На трассе М-5 „Урал“ на участке с 1780 км по 1790 км ведется капитальный ремонт с расширением полос движения с двух до четырех. С мая 2022 года здесь было организовано реверсивное движение. Сейчас реверс снят, но осталось временное ограничение в виде снижения скорости», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Автомобилисты считают этот узкий участок дороги, сжатый с двух сторон горными склонами, одним из самых аварийных в регионе. В конце прошлого года дорожники решили расширить проезжую часть до четырех сторон. Для этого был объявлен аукцион более 1,2 млрд рублей.

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Реверсивное движение, действовавшее с мая на участке федеральной трассы М-5 «Урал» между Миассом и Чебаркулем в Челябинской области, отменено. Об этом сообщили URA.RU 22 июля в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «На трассе М-5 „Урал“ на участке с 1780 км по 1790 км ведется капитальный ремонт с расширением полос движения с двух до четырех. С мая 2022 года здесь было организовано реверсивное движение. Сейчас реверс снят, но осталось временное ограничение в виде снижения скорости», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Автомобилисты считают этот узкий участок дороги, сжатый с двух сторон горными склонами, одним из самых аварийных в регионе. В конце прошлого года дорожники решили расширить проезжую часть до четырех сторон. Для этого был объявлен аукцион более 1,2 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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