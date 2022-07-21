На трассе М-5 между Чебаркулем и Миассом сняли часть ограничений

Дорожники отменили реверсивное движение на трассе М-5 в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Реверсивное движение, действовавшее с мая на участке федеральной трассы М-5 «Урал» между Миассом и Чебаркулем в Челябинской области, отменено. Об этом сообщили URA.RU 22 июля в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

«На трассе М-5 „Урал“ на участке с 1780 км по 1790 км ведется капитальный ремонт с расширением полос движения с двух до четырех. С мая 2022 года здесь было организовано реверсивное движение. Сейчас реверс снят, но осталось временное ограничение в виде снижения скорости», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Автомобилисты считают этот узкий участок дороги, сжатый с двух сторон горными склонами, одним из самых аварийных в регионе. В конце прошлого года дорожники решили расширить проезжую часть до четырех сторон. Для этого был объявлен аукцион более 1,2 млрд рублей.