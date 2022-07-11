Москвичи построят в Кургане огромную ярмарку с аттракционами

Строительство ярмарки планируют завершить летом 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Московская компания займется строительством курганской ярмарки в Заозерном районе. Помимо торговых помещений в комплексе планируют установить аттракционы, каток и зоны отдыха. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.

«По информации Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений, выдано разрешение ООО «Русские Ярмарки» на строительство «Комплекса строений, сооружений и объектов инфраструктуры для ярмарочной торговли «Строительство ярмарки на 320 теремов» по адресу: город Курган, улица Мостостроителей на участках № 8в и № 8г. Площадь земельного участка, на котором будет располагаться объект — 42 409 квадратных метров», — сказали в пресс-службе мэрии.

Согласно проектной документации, ярмарка будет находиться внутри крепости с башнями. Территорию разобьют на кварталы, которые планируют выполнить в стиле разных народов России. Вокруг центральной площади расположатся все торговые помещения. «Главные точки развлечений — аттракционы, каток, детская площадка, рассредоточены от центральной площади. Все торговые терема, аттракционы, постройки декорированы в русском стиле. На центральной площади будет зона отдыха для гостей. Проект соблюдает основные принципы торгового центра», — добавили в мэрии.

Комплекс расположится около дорожной магистрали для обеспечения максимально удобного подъезда машины и общественного транспорта. Окончить строительство ярмарки застройщик планируют до 23 июня 2024 года.

Ранее URA.RU писало о том, что в Кургане построят ярмарочный комплекс в виде древнерусской крепости. Строительство объекта планировали начать еще в прошлом году. Стоимость проекта ярмарки в районе Галкинского моста оценивали в 275 миллионов рублей.

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