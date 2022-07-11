В Тюмени продают отравленные арбузы

Тюменцы нашли вредные вещества в арбузах, которыми торгуют в уличных лавках Фото: Илья Московец © URA.RU

В уличных лавках «Овощи — фрукты» Тюмени продаются арбузы с завышенным содержанием вредных веществ. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию.

«Купили большой арбуз в уличной лавке в районе улицы Котовского. Привезли домой. Прежде, чем его съесть, решили проверить на содержание нитратов. Как оказалось, не зря. Показатели оказались просто ужасными. Взяли прибор, пошли обратно к продавцу. Тот даже спорить не стал, забрал арбуз обратно и вернул деньги. Еще сказал, что в Тюмени почти все арбузы такие, но никто до нас не жаловался», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Один из тюменских предпринимателей в беседе с агентством рассказал о том, что большинство арбузов на прилавках тюменских магазинов не содержат нитратов. «Описанная ситуация скорее исключение, чем правило. Большинство предпринимателей закупаются на одной оптовой базе, где на нитраты проверяется каждая партия арбузов. У ритейлеров контроль качества еще строже. Видимо, тюменцам, которые купили нитратный арбуз, просто не повезло», — сообщил бизнесмен в разговоре с URA.RU.

В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени появилась отравленная ягода из Киргизии. В ней также были обнаружены вредные вещества.