МИД Китая закапризничал из-за особого гостя на похоронах Абэ

12 июля 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

Синдзо Абэ скончался 8 июля Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Экс-премьер Японии Синдзо Абэ ранен во время выступления Китай обиделся на Японию за то, что она пустила на похороны экс премьер-министра страны Синдзо Абэ вице-президента Тайваня Уильяма Лая. Об этом сообщает агентство Reuters. «Министерство иностранных дел Китая заявило во вторник, что его посольство в Японии направило правительству Японии „строгие представления“ в отношении присутствия вице-президента Тайваня Уильяма Лая на похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Лай посетил Японию в рамках того, что японский чиновник назвал частным визитом, чтобы засвидетельствовать свое почтение другу Абэ. Этот шаг расстроил Пекин, который считает Тайвань с демократическим управлением своей собственной территорией без права на атрибуты государства», — пишет Reuters. Ранее на Синдзо Абэ было совершено покушение. Во время его выступления в ходе предвыборной компании убийца несколько раз выстрелил в политика из дробовика. Абэ скончался от полученных ранений в больнице. Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2006 по 2007 год и с 2012 по 2020 год. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Китай обиделся на Японию за то, что она пустила на похороны экс премьер-министра страны Синдзо Абэ вице-президента Тайваня Уильяма Лая. Об этом сообщает агентство Reuters. «Министерство иностранных дел Китая заявило во вторник, что его посольство в Японии направило правительству Японии „строгие представления“ в отношении присутствия вице-президента Тайваня Уильяма Лая на похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Лай посетил Японию в рамках того, что японский чиновник назвал частным визитом, чтобы засвидетельствовать свое почтение другу Абэ. Этот шаг расстроил Пекин, который считает Тайвань с демократическим управлением своей собственной территорией без права на атрибуты государства», — пишет Reuters. Ранее на Синдзо Абэ было совершено покушение. Во время его выступления в ходе предвыборной компании убийца несколько раз выстрелил в политика из дробовика. Абэ скончался от полученных ранений в больнице. Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2006 по 2007 год и с 2012 по 2020 год.