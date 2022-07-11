Курганский губернатор распиарил местные пляжи

Губернатор Курганской области Вадим Шумков разрекламировал местные пляжи и курорты. Глава региона добавил, что с каждым годом благоустроенных мест для отдыха становится больше. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Обновленный курганский пляж „Бабьи пески“ был включен в Федеральный реестр лучших практик благоустройства территорий Минстроя России. В прошлом году вид современного курорта приобрел пляж санатория „Озеро Медвежье“. Обустроенное место для отдыха у воды теперь есть и на озере Горькое в Зверноголовском округе. Предстоит комплексная модернизация курорта», — написал Шумков.
Губернатор отметил, что к этой работе подключается и бизнес. Так на «Голубых озерах» появился новый пляж, оборудованный раздевалками и различными объектами. «Это часть нашей работы по созданию комфортных условий для отдыха. Будем продолжать. Главное, друзья, не забывайте о правилах безопасности. Не оставляйте без присмотра детей», — подчеркнул Шумков.
Губернатор Курганской области в своем telegram-канале рассказал об изменениях на курганском пляже «Бабьи пески»
Фото: t.me/silavpravdevshumkov
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков разрекламировал местные пляжи и курорты. Глава региона добавил, что с каждым годом благоустроенных мест для отдыха становится больше. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Обновленный курганский пляж „Бабьи пески“ был включен в Федеральный реестр лучших практик благоустройства территорий Минстроя России. В прошлом году вид современного курорта приобрел пляж санатория „Озеро Медвежье“. Обустроенное место для отдыха у воды теперь есть и на озере Горькое в Зверноголовском округе. Предстоит комплексная модернизация курорта», — написал Шумков. Губернатор отметил, что к этой работе подключается и бизнес. Так на «Голубых озерах» появился новый пляж, оборудованный раздевалками и различными объектами. «Это часть нашей работы по созданию комфортных условий для отдыха. Будем продолжать. Главное, друзья, не забывайте о правилах безопасности. Не оставляйте без присмотра детей», — подчеркнул Шумков. Ранее URA.RU писало, что губернатор рассказал, что курорт «Сосновая роща» в Звериноголовском округе, ждет обновление. Кроме этого, в регионе готовят программу модернизации оздоровительных лагерей.