11 июля 2022

Курганский губернатор распиарил местные пляжи

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж Голубые Озера. Курган, пляж, купание, лето, голубые озера, отдых, отпуск, пляж голубые озера, купание в озере
В Курганской области благоустраивают пляжи и курорты Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков разрекламировал местные пляжи и курорты. Глава региона добавил, что с каждым годом благоустроенных мест для отдыха становится больше. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Обновленный курганский пляж „Бабьи пески“ был включен в Федеральный реестр лучших практик благоустройства территорий Минстроя России. В прошлом году вид современного курорта приобрел пляж санатория „Озеро Медвежье“. Обустроенное место для отдыха у воды теперь есть и на озере Горькое в Зверноголовском округе. Предстоит комплексная модернизация курорта», — написал Шумков.

Губернатор отметил, что к этой работе подключается и бизнес. Так на «Голубых озерах» появился новый пляж, оборудованный раздевалками и различными объектами. «Это часть нашей работы по созданию комфортных условий для отдыха. Будем продолжать. Главное, друзья, не забывайте о правилах безопасности. Не оставляйте без присмотра детей», — подчеркнул Шумков.

Ранее URA.RU писало, что губернатор рассказал, что курорт «Сосновая роща» в Звериноголовском округе, ждет обновление. Кроме этого, в регионе готовят программу модернизации оздоровительных лагерей.

Губернатор Курганской области в своем telegram-канале рассказал об изменениях на курганском пляже «Бабьи пески»
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков разрекламировал местные пляжи и курорты. Глава региона добавил, что с каждым годом благоустроенных мест для отдыха становится больше. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Обновленный курганский пляж „Бабьи пески“ был включен в Федеральный реестр лучших практик благоустройства территорий Минстроя России. В прошлом году вид современного курорта приобрел пляж санатория „Озеро Медвежье“. Обустроенное место для отдыха у воды теперь есть и на озере Горькое в Зверноголовском округе. Предстоит комплексная модернизация курорта», — написал Шумков. Губернатор отметил, что к этой работе подключается и бизнес. Так на «Голубых озерах» появился новый пляж, оборудованный раздевалками и различными объектами. «Это часть нашей работы по созданию комфортных условий для отдыха. Будем продолжать. Главное, друзья, не забывайте о правилах безопасности. Не оставляйте без присмотра детей», — подчеркнул Шумков. Ранее URA.RU писало, что губернатор рассказал, что курорт «Сосновая роща» в Звериноголовском округе, ждет обновление. Кроме этого, в регионе готовят программу модернизации оздоровительных лагерей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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