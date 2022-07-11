Таксиста из Нижнего Тагила Марата Имашева, который ограбил, изнасиловал и убил молодую пассажирку Александру Иньшину, выбросив ее труп в кусты, приговорили к 23 годам колонии особого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Суд постановил назначить Имашеву наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в колонии особого режима», — сообщили в пресс-службе. Прокуратура требовала отправить его в колонию на такой срок, поскольку Имашев совершил тяжкое преступление.
В июне 2021 года Александра Иньшина села в такси к Имашеву и попросила отвезти ее в сторону Верхней Пышмы. Во время поездки водитель обратил внимание на драгоценности девушки и остановил машину на трассе «Екатеринбург — Серов». Он достал нож и заставил Иньшину выйти из машины. После этого он связал руки девушки пластиковыми хомутами, изнасиловал ее, а затем душил, пока та не потеряла сознание. После этого Имашев несколько раз ударил Иньшину ножом в шею, забрал драгоценности и уехал.
Через некоторое время преступник вернулся и, посчитав, что недостаточно нажился, забрал еще куртку Иньшиной. Таксист посчитал, что девушка умерла, однако специалисты выяснили, что девушка медленно умирала в кустах рядом с трассой.
В СУ Следственного комитета России по Свердловской области URA.RU сообщили, что Имашев полностью так и не признал вину. Однако собранные факты позволили осудить его. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что Имашев после задержания пытался обмануть полицейских во время проверки на детекторе лжи.
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Таксиста из Нижнего Тагила Марата Имашева, который ограбил, изнасиловал и убил молодую пассажирку Александру Иньшину, выбросив ее труп в кусты, приговорили к 23 годам колонии особого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Суд постановил назначить Имашеву наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в колонии особого режима», — сообщили в пресс-службе. Прокуратура требовала отправить его в колонию на такой срок, поскольку Имашев совершил тяжкое преступление. В июне 2021 года Александра Иньшина села в такси к Имашеву и попросила отвезти ее в сторону Верхней Пышмы. Во время поездки водитель обратил внимание на драгоценности девушки и остановил машину на трассе «Екатеринбург — Серов». Он достал нож и заставил Иньшину выйти из машины. После этого он связал руки девушки пластиковыми хомутами, изнасиловал ее, а затем душил, пока та не потеряла сознание. После этого Имашев несколько раз ударил Иньшину ножом в шею, забрал драгоценности и уехал. Через некоторое время преступник вернулся и, посчитав, что недостаточно нажился, забрал еще куртку Иньшиной. Таксист посчитал, что девушка умерла, однако специалисты выяснили, что девушка медленно умирала в кустах рядом с трассой. В СУ Следственного комитета России по Свердловской области URA.RU сообщили, что Имашев полностью так и не признал вину. Однако собранные факты позволили осудить его. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что Имашев после задержания пытался обмануть полицейских во время проверки на детекторе лжи.