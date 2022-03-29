Дело тагильского таксиста об убийстве за цепочку отдали в суд

Марат Имашев предположительно решил убить Александру Иньшину, когда увидел ее украшения Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловский областной суд передали дело таксиста из Нижнего Тагила Марата Имашева, который, по версии следствия, зарезал и бросил в кустах пассажирку Александру Иньшину, похитив у нее золотую цепочку и другие ценности. Об этом URA.RU сообщила старший помощник регионального прокурора по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.

«Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», — сообщила Канатова. Убийце грозит пожизненное лишение свободы.

По версии следствия, Имашев согласился подвезти Иньшину на трассе Екатеринбург-Серов. Когда девушка села в машину, считают следователи, Имашев увидел у нее драгоценности, остановился на обочине и угрожая ножом, надругался над Иньшиной. После этого предполагаемый убийца, придушил девушку, связал и отнес к кустам, где пять раз ударил ее ножом, уточняет следствие.

Злоумышленник украл у Иньшиной золотую цепочку, другие драгоценности, телефон и куртку. Все украденные вещи оцениваются в 74 тысячи.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал URA.RU, что Имашев, когда его задержали, сказал правоохранителям, что не убивал девушку, а высадил ее у кафе. «Однако, когда органы внутренних дел проверили его показания на детекторе лжи (полиграфе), стало понятно, что таксист пытается ввести в заблуждение и, таким образом, избежать наказания», — сообщил Горелых.

По словам старшего помощника руководителя СУ СК по Свердловской области Александра Шульги, следователи провели все необходимые экспертизы. Врачи сделали вывод, что Имашев вменяем.

О пропаже Иньшиной стало известно 6 июня 2021 года. Через два дня ее нашли мертвой. К поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Позднее в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что Имашев убил пассажирку дабы поправить свои финансовые дела. На момент убийства он задолжал организациям, выдающим микрозаймы.

Марат Имашев показал, как убивал Александру Иньшину Фото: пресс-служба СК РФ по Свердловской области

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