В челябинском технопарке построят аналог кремниевой долины

Производственную часть бизнеса резидентов в технопарке готовы взять на себя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Технопарк ZEM в Челябинске, созданный на базе НПО «Электромашина», определился с концепцией своего развития: коллаборации между резидентами по типу отношений кремниевой долины США. Как сообщил URA.RU директор технопарка Дмитрий Торопыно, у партнеров технопарка есть возможности для продажи своих решений головной структуре — Ростеху.

«Нацеливаемся на максимальную кооперацию резидентов: с якорным, НПО „Электромашина“, и между собой. Если компании найдут узкие места и предложат решения для близких нам структур — „Уралвагонзавода“ и Ростеха, — мы будем содействовать заключению контрактов», — отметил URA.RU Торопыно.

Цель работы технопарка — обеспечить производственными мощностями партнеров, за которыми останется разработка идеи и продажа изделий. В компании подсчитали, что совокупная годовая выручка при задействовании потенциала технопарка может составить один миллиард рублей и более.

Сегодня на площадке действует три резидента. Кроме самого НПО «Электромашина», это разработчик нестандартного оборудования «БТОМО» и создающее промышленные клавиатуры по запатентованной технологии ПО «УЗКИ».

В технопарке выбрали приоритетные направления работы резидентов, которых привлекают. Среди них — разработки в области электротранспорта, электронное приборостроения, создания систем управления и медтехники.

Импортозамещение стало важным направлением работы правительства РФ после введенных рядом стран экономических санкций. Ограничения, призванные сдержать развитие отечественной экономики, стали следствием объявленного 24 февраля проведения спецоперации России на Украине.

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