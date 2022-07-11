Песни Бузовой запретили петь в караоке-клубах Кургана

Продюсер Бузовой Арам Арчер (слева) подтвердил информацию о запрете исполнять песни звезды без соответствующего разрешения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Курганских караоке-клубах запрещено исполнять песни Ольги Бузовой без соответствующего на это разрешения. Об этом URA.RU рассказали источники из музыкальной сферы Кургана. Информацию подтвердил продюсер певицы Арам Арчер.

«В наших караоке-клубах и на местных мероприятиях нельзя петь песни Бузовой, иначе можно попасть на приличный штраф. Большинство заведений не покупали разрешение на воспроизведение „минусовок“ песен, поэтому они не рискуют ставить ее песни в караоке», — говорят музыканты.

Руководитель музыкального лейбла Archer Music Production’s Арам Арчер, являющийся также топ-менеджером Бузовой, подтвердил URA.RU, что караоке-клубы не могут исполнять песни звезд без соответствующего разрешения. «Существуют такие караоке-системы, как AST и Evolution. Такими агрегаторами спокойно пользуются российские заведения. О том, сколько стоят разрешения на песни, я не знаю, мы взаимодействуем с агрегаторами только по итоговым выплатам. Судебные разбирательства по авторским правам с караоке-клубами у нас уже были, этим занимаются наши юристы», — пояснил Арчер.

URA.RU позвонило в популярные караоке-клубы Кургана, а именно в «Ели-пели», Royal и «Шашлык и пляски». Оперативный комментарий получить не удалось.

До этого URA.RU писало, что курганский музыкант заявил о запрете исполнять зарубежные песни на праздновании Дня молодежи в ЦПКиО. Организаторы мероприятия в лице Курганского дома молодежи отметили, что официального запрета нет, в том числе в репертуаре заявленных исполнителей есть композиции на иностранных языках.