В Кремле ответили на вопрос о новом обращении Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
В Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин не планирует выступить в Госдуме 15 июля Фото:

Большое выступление президента РФ Владимира Путина не запланировано на внеочередном заседании Госдумы РФ, которое пройдет в пятницу 15 июля. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет. [Выступление президента] не запланировано», — отметил Песков.

Президент России Владимир Путин анонсировал свое выступление, в котором он намерен проанализировать ситуацию в мире, во время поздравления сотрудников нелегальной разведки в конце июня. Тогда Путин сказал, что свобода стран и многополярность мира могла бы объединить человечество.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Большое выступление президента РФ Владимира Путина не запланировано на внеочередном заседании Госдумы РФ, которое пройдет в пятницу 15 июля. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет. [Выступление президента] не запланировано», — отметил Песков. Президент России Владимир Путин анонсировал свое выступление, в котором он намерен проанализировать ситуацию в мире, во время поздравления сотрудников нелегальной разведки в конце июня. Тогда Путин сказал, что свобода стран и многополярность мира могла бы объединить человечество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...