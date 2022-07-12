В Кремле ответили на вопрос о новом обращении Путина

В Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин не планирует выступить в Госдуме 15 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Большое выступление президента РФ Владимира Путина не запланировано на внеочередном заседании Госдумы РФ, которое пройдет в пятницу 15 июля. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет. [Выступление президента] не запланировано», — отметил Песков.

Президент России Владимир Путин анонсировал свое выступление, в котором он намерен проанализировать ситуацию в мире, во время поздравления сотрудников нелегальной разведки в конце июня. Тогда Путин сказал, что свобода стран и многополярность мира могла бы объединить человечество.