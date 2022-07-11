В ХМАО жители четвертый год ждут школу после реконструкции

12 июля 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

По словам родителей, здание гимназии №6 уже готово, но есть претензии к качеству работ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Лангепасе (ХМАО) реконструкцию гимназии №6 не могут завершить с 2019 года. Родители ждали, что 1 сентября дети пойдут учиться в новое здание, но сроки сдачи объекта в очередной раз оказались под угрозой срыва. Об этом URA.RU рассказали родители учеников. «В 2019 году гимназию закрыли на реконструкцию. До сих пор администрация города не может дать конкретные сведения, когда сдадут [объект]. Постоянно встречаемся, и они нас завтраками кормят. В июне должны были подать документы на лицензирование школы, но до сих пор ничего не идет, и говорят, зря вы лелеете надежды, что переедете к 1 сентября», — рассказала корреспонденту URA.RU мама одного из учеников Елена Базилевич. Получить оперативный комментарий по поводу реконструкции гимназии от администрации Лангепаса во время написания материала не удалось. В разговоре с корреспондентом URA.RU вице-мэр Мечислав Бучинский, который курирует городской строительный блок, попросил направить официальный запрос в мэрию. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Тем временем родители утверждают, что с начала реконструкции у школы сменилось несколько подрядчиков. Сейчас здание гимназии почти готово, но из-за претензий к качеству работ, а также замечаний к проектной документации объект не вводят в эксплуатацию. При этом детям из гимназии приходится учиться в две смены в соседней школе. «Дети и учителя уже даже начинали переезжать в новое здание, а сейчас говорят, что в конце августа все понесут обратно, потому что гимназия не готова к учебному году и лицензия не получена», — говорит мама ученика средних классов гимназии №6. Ранее URA.RU рассказывало, что в спортивном блоке сургутской школы №31 появились трещины. Городская администрация проводит ряд экспертиз, чтобы определиться с дальнейшими вариантами эксплуатации корпуса учебного заведения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Лангепасе (ХМАО) реконструкцию гимназии №6 не могут завершить с 2019 года. Родители ждали, что 1 сентября дети пойдут учиться в новое здание, но сроки сдачи объекта в очередной раз оказались под угрозой срыва. Об этом URA.RU рассказали родители учеников. «В 2019 году гимназию закрыли на реконструкцию. До сих пор администрация города не может дать конкретные сведения, когда сдадут [объект]. Постоянно встречаемся, и они нас завтраками кормят. В июне должны были подать документы на лицензирование школы, но до сих пор ничего не идет, и говорят, зря вы лелеете надежды, что переедете к 1 сентября», — рассказала корреспонденту URA.RU мама одного из учеников Елена Базилевич. Получить оперативный комментарий по поводу реконструкции гимназии от администрации Лангепаса во время написания материала не удалось. В разговоре с корреспондентом URA.RU вице-мэр Мечислав Бучинский, который курирует городской строительный блок, попросил направить официальный запрос в мэрию. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Тем временем родители утверждают, что с начала реконструкции у школы сменилось несколько подрядчиков. Сейчас здание гимназии почти готово, но из-за претензий к качеству работ, а также замечаний к проектной документации объект не вводят в эксплуатацию. При этом детям из гимназии приходится учиться в две смены в соседней школе. «Дети и учителя уже даже начинали переезжать в новое здание, а сейчас говорят, что в конце августа все понесут обратно, потому что гимназия не готова к учебному году и лицензия не получена», — говорит мама ученика средних классов гимназии №6. Ранее URA.RU рассказывало, что в спортивном блоке сургутской школы №31 появились трещины. Городская администрация проводит ряд экспертиз, чтобы определиться с дальнейшими вариантами эксплуатации корпуса учебного заведения.